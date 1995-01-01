Хавбек «Авангарда» Коробов уличен в употреблении допинга. РУСАДА начало расследование

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов уличен в употреблении запрещенных препаратов, сообщает «Матч ТВ».

Допинг-проба футболиста, взятая 24 апреля после матча 33-го тура ФНЛ с «Чертаново» (2:3), показала положительный результат.

Ранее стало известно, что 24-летний игрок не полетел вместе с курянами на вчерашнюю игру 37-го тура с «Сибирью» (0:1).

Ранее РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) уведомило РФС о возбуждении дела о возможном нарушении футболистом ФНЛ антидопинговых правил.