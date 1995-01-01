«Манчестер Юнайтед» поборется за Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Teamtalk со ссылкой на Diario Sport.

Английский клуб готов заплатить за 28-летнего футболиста сумму отступных, которая с июля составит 120 миллионов евро.

Ранее стало известно, что француз ведет переговоры с «Барселоной». По информации СМИ, игроки каталонцев выступают против прихода Гризманна.