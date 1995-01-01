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    «Манчестер Юнайтед» поборется за Гризманна

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Teamtalk со ссылкой на Diario Sport.

    Английский клуб готов заплатить за 28-летнего футболиста сумму отступных, которая с июля составит 120 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что француз ведет переговоры с «Барселоной». По информации СМИ, игроки каталонцев выступают против прихода Гризманна.

    • На прошлой неделе форвард сообщил, что покинет «Атлетико» этим летом.
    • В текущем сезоне Гризманн провел за мадридцев 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
    • На француза также претендуют «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

    Источник: Teamtalk

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +470

      VVadic 41 минуту назад

      МЮ - включайся уже!!!!! Хотя Лига Европы, блин......

      0
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      Рейтинг: +3964

      серега кашин 1 час назад

      не перейдет в мю никогда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +863

      lek! 1 час назад

      Чем то будет похож прической с Диего Форланом , удачи ему какой бы клуб он не выбрал .

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