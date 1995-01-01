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    Вальверде подтвердил наличие переговоров с Гризманном

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    «Это правда, что мы установили контакт. Мы продолжаем общаться, но сезон еще не закончился. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, что может принести нам второй трофей в сезоне. Нужно сосредоточиться на этой задаче. После этого у нас будет время на решение других вопросов. Посмотрим, что произойдет. Гризманн – отличный игрок. Мы всегда так считали», – сказал Вальверде.

    • На этой неделе Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона.
    • «Барселоне» придется заплатить за француза 120 миллионов евро.
    • В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с «Валенсией». Матч пройдет 25 мая.

    Источник: Sky Sports

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