Вальверде подтвердил наличие переговоров с Гризманном

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«Это правда, что мы установили контакт. Мы продолжаем общаться, но сезон еще не закончился. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, что может принести нам второй трофей в сезоне. Нужно сосредоточиться на этой задаче. После этого у нас будет время на решение других вопросов. Посмотрим, что произойдет. Гризманн – отличный игрок. Мы всегда так считали», – сказал Вальверде.