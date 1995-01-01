Kicker: Гвардиола не против перехода Сане в «Баварию»

хороший игрок. да даже по стате видно ,что шикарный)
«Бавария», как сообщалось ранее, заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
По информации Kicker, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против ухода футболиста в мюнхенский клуб.
Испанский специалист продолжает поддерживать связь со своим бывшим клубом. «Бавария» понимает, что английский клуб не будет просить за немца слишком большую сумму, так как Сане рассматривает только два варианта продолжения карьеры: остаться в своей нынешней команде или переехать в Мюнхен.
- Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за «Сити» 47 встреч, записав в свой актив 16 голов и 18 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 100 миллионов евро.