Kicker: Гвардиола не против перехода Сане в «Баварию»

«Бавария», как сообщалось ранее, заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

По информации Kicker, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против ухода футболиста в мюнхенский клуб.

Испанский специалист продолжает поддерживать связь со своим бывшим клубом. «Бавария» понимает, что английский клуб не будет просить за немца слишком большую сумму, так как Сане рассматривает только два варианта продолжения карьеры: остаться в своей нынешней команде или переехать в Мюнхен.