Daily Record: «Бавария» ведет переговоры о трансфере Сане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может перейти в «Баварию», сообщает Daily Record.

По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

«Сити» может пойти на продажу немца, поскольку он отклонил несколько предложений о продлении контракта, который истекает в 2021 году.