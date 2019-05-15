Daily Record: «Бавария» ведет переговоры о трансфере Сане

Ну хз, есть ли у Баварии 200 миллионов)
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может перейти в «Баварию», сообщает Daily Record.
По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.
«Сити» может пойти на продажу немца, поскольку он отклонил несколько предложений о продлении контракта, который истекает в 2021 году.
- Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 результативных передач в 46 матчах.
Источник: Daily Record
Шотландская бульварная газета, базирующаяся в Глазго. Выходит шесть дней в неделю, родственная газета – «Sunday Mail»