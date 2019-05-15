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    Daily Record: «Бавария» ведет переговоры о трансфере Сане

    Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может перейти в «Баварию», сообщает Daily Record.

    По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

    «Сити» может пойти на продажу немца, поскольку он отклонил несколько предложений о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

    • Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 результативных передач в 46 матчах.

    Источник: Daily Record

    Шотландская бульварная газета, базирующаяся в Глазго. Выходит шесть дней в неделю, родственная газета – «Sunday Mail»

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    15.05.2019 01:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +260

      DePisuares 15 мая, 08:49

      Ну хз, есть ли у Баварии 200 миллионов)

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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > DePisuares 15 мая, 10:03

      Там курс сменили, готовы проплачивать.

      0
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      Рейтинг: +7806

      DeStar > DePisuares 15 мая, 14:34

      Ну 200 чет многовато , мне нравится игра санэ, но он все равно не стерлинг , не манэ

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