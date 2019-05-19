Фирмино возобновил тренировки после травмы. До финала ЛЧ 12 дней

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после мышечной травмы бедра, сообщает The Metro.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил уже сейчас привлекать бразильца к занятиям с командой, чтобы он был готов к финалу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».