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    Фирмино возобновил тренировки после травмы. До финала ЛЧ 12 дней

    Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после мышечной травмы бедра, сообщает The Metro.

    Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил уже сейчас привлекать бразильца к занятиям с командой, чтобы он был готов к финалу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    • «Ливерпуль» проводит сбор в испанской Марбелье.
    • 27-летний Фирмино травмировался 26 апреля на разминке перед игрой с «Хаддерсфилдом».
    • 1 мая в первом полуфинальном поединке ЛЧ против «Барселоны» нападающий вышел на поле и усугубил повреждение.
    • Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: The Metro

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