Президент «Урала»: «Наши арбитры перестали работать. На месте Егорова я бы подал в отставку»

Президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ предложил уйти со своей должности главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Ранее руководитель екатеринбургской команды раскритиковал главного арбитра встречи с москвичами Владимира Москалева за удаление защитника Стефана Страндберга.

«Наши арбитры перестали работать. Столько ошибок стало много, такого судейства никогда не было. Я не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу.

Уровень судейства в России упал. Предвзято или нет, не знаю. Но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей», – сказал Иванов.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы обеспечили себе право выступать в РПЛ в следующем сезоне.