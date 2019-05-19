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    Президент «Урала»: «Наши арбитры перестали работать. На месте Егорова я бы подал в отставку»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ предложил уйти со своей должности главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    Ранее руководитель екатеринбургской команды раскритиковал главного арбитра встречи с москвичами Владимира Москалева за удаление защитника Стефана Страндберга.

    «Наши арбитры перестали работать. Столько ошибок стало много, такого судейства никогда не было. Я не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу.

    Уровень судейства в России упал. Предвзято или нет, не знаю. Но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей», – сказал Иванов.

    «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы обеспечили себе право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3674

      Агасфер 1 час назад

      Щас! Он ещё орден "За заслуги перед Отечеством" получит!

      0
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      Рейтинг: +1518

      Рубинище 1 час назад

      Правильно, что поднимает тему судейской предвзятости.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1288

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      А они работали? Они давно уже мух не ловят.

      0
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