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    Президент «Урала»: «Сколько можно нас убивать? Сказали бы, что «Локомотиву» нужна победа, мы бы тогда на игру не вышли»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал резкую критику в адрес главного арбитра матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) Владимира Москалева.

    – Я не люблю обсуждать судейство, но сколько можно? Там они VAR подчиняются [скорее всего, Иванов говорит об ответной игре 1/2 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2)], здесь вообще непонятно кому! Обидно. Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому. Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру, 0:3 бы нам засчитали вот и все. Зачем?! Мы же классно играли, хорошо. Разве нет?

    – Москалев отнял у вас победу?

    – Да он постоянно нас так судит...

    – Пенальти был?

    – Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по хо ходу встречи.

    – Что скажете об удалении Страндберга?

    – Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает... Что это такое?!

    • «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Локомотив» – второе.
    • Москвичи гарантировали себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3673

      Спартач80 6 минут назад

      Позорники лохомоты,за счёт судеек не стыдно очки брать?!...

      0
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      Рейтинг: +183

      Swamp_07 10 минут назад

      Все кругом куплено,продано и поругано!

      0
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      Рейтинг: +474

      латунный сепаратист 21 минуту назад

      **за ип ала***** эта москалия

      0
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      Рейтинг: -365

      SuperPAV9 > латунный сепаратист 11 минут назад

      Замолчи деревня

      0
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      Рейтинг: +462

      mik1954 27 минут назад

      Традиция, моркву тянут судьи из гола в год.... достало...

      -2
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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 36 минут назад

      Локо самый говно клуб только лишь благодаря тому, что по каким-то причинам левые пенали ставят.

      0
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      Рейтинг: +4488

      Антибиотик > KLIM777 16 минут назад

      Ты просто самый ущербный пользователь данного сайта. Пенальти был стопудовый, даже обсуждать нечего. А теперь ты вспомни сколько пеналей пробил зенит за прошлые годы. По восемь-девять штук за сезон забивали, Локомотив в два раза меньше пробивал. Ты как бабка базарная, честное слово.

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      Рейтинг: -365

      SuperPAV9 > KLIM777 9 минут назад

      Самый позорный клуб это бомжи

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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 > Антибиотик 5 минут назад

      ты вспомни как ты ходил под стол олень тупоголовый.

      Какой чистый пенальти? Игрок сам на летел на игрока Урала, даже не владея мячом. Проводница ты безглазая. В каждом матче пенальти ставят, вытягивают вас видимо бартером работаете с судьями. они пенальти а вы им бесплатные билеты на поезд.

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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 > SuperPAV9 5 минут назад

      пену подотри под губами

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      Рейтинг: -582

      massaboss 49 минут назад

      А как еще бабла от ЛЧ нарубить? Надо или пацанов на нарах подержать, либо технарь влепить, либо судейке место в первопристольной пообещать. Каждый год чтото придумают.

      0
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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 54 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вообще распустить судейскую коллегию или как этот сброд называется. Вообще на приколе что ли? Кто вообще тянет этот говно клуб??? Какой там нахер пенальти???

      -4
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      Рейтинг: -365

      SuperPAV9 > KLIM777 9 минут назад

      Вспомни что было с зенитом конда было три удаления

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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 > SuperPAV9 4 минуты назад

      вспомни как тебя в детстве опускали во дворе

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      Рейтинг: +9496

      Garrincha58 57 минут назад

      Москаль он и в Африке москаль, посмотрел пеналь там им и не пахло если только пролетающий шмель его в одно место укусил вот он и назначил

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      Рейтинг: +531

      Genz 1 час назад

      Михалыч Москалёву поставьте горчичники ядовитые.

      0
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      Рейтинг: +225

      O-Z 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На кубок можете не выходить натики. В фнл может вас исправит.

      -4
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      Рейтинг: +3673

      Спартач80 > O-Z 25 минут назад

      Уже всем видно,что вас тянут по судейкам-не стыдно?...

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