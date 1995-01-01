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    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Енисеем»

    «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Енисеем» во встрече 29-го тура РПЛ.

    Первый тайм завершился результативной ничьей. На 83-й минуте матча полузащитник Артур Юсупов вывел москвичей вперед, но спустя четыре минуты нападающий красноярцев Александр Кутьин сравнял счет и принес своей команде одно очко.

    «Енисей» уже вылетел из Премьер-лиги, «Динамо» занимает 12-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 35 (с пенальти); 1:1 – Кутьин, 40 (с пенальти); 1:2 – Юсупов, 83; 2:2 – Кутьин, 87.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Огуде (Комков, 36), Сарр, Кутьин, Соболев (Хубулов, 57).

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Тетте, Кардозу, Луценко (Грулев, 74), Панченко (Марков, 68).

    Предупреждения: Данченко, 64 – Шунич, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1194

      РМЗ 1 час назад

      У обеих команд, самые худшие вратари. Особенно Шунин

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      Рейтинг: +1142

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Спасены от стыков.

      0
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      Рейтинг: +3668

      Агасфер 1 час назад

      Опять спасены,опять внизу...Что не делает чудак ,всё он делает не так.

      0
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      Рейтинг: +785

      Sviro 1 час назад

      А Динамо без разницы - стыки - прерогатива Крыльев. Единственное, за что Крылья могут теперь побороться - за 13-е место ! Иначе в стыках будут играть с более сильной командой их ФНЛ. Хотя на мой взгляд это - к лучшему!! Больше шансов улететь в ФНЛ и не позориться играя со взрослыми пацанами.

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      Рейтинг: +4536

      _Marqella_ > Sviro 25 минут назад

      Не переживай, попадёте на Томь, на 90% сохраните прописку в РПЛ..))

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