РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Енисеем»

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Енисеем» во встрече 29-го тура РПЛ.

Первый тайм завершился результативной ничьей. На 83-й минуте матча полузащитник Артур Юсупов вывел москвичей вперед, но спустя четыре минуты нападающий красноярцев Александр Кутьин сравнял счет и принес своей команде одно очко.

«Енисей» уже вылетел из Премьер-лиги, «Динамо» занимает 12-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 35 (с пенальти); 1:1 – Кутьин, 40 (с пенальти); 1:2 – Юсупов, 83; 2:2 – Кутьин, 87.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Огуде (Комков, 36), Сарр, Кутьин, Соболев (Хубулов, 57).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Тетте, Кардозу, Луценко (Грулев, 74), Панченко (Марков, 68).

Предупреждения: Данченко, 64 – Шунич, 55.

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