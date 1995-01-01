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    Аллегри: «Если не будет предложений, то посвящу год семье и своим сумасшедшим друзьям»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет команду, прокомментировал свое будущее.

    «Не знаю, что произойдет в будущем. Нужно немного отдохнуть. Но после 15 июля у меня может возникнуть огромное желание вернуться к работе. Я оценю ситуацию и предложения. Если их не будет, то посвящу год семье и своим сумасшедшим друзьям. Посмотрим», – сказал Аллегри.

    • 51-летний итальянец возглавлял «Ювентус» с 2014 года.
    • С командой Аллегри выиграл 11 трофеев, в том числе пять подряд чемпионских титулов в Серии А.

    Corriere della Sera: Аллегри покинул «Ювентус» из-за ультиматума Недведа

    Источник: Football Italia

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