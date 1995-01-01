Головин: «Лучшие игры в составе «Монако» впереди»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы своей команды над «Амьеном» в матче 37-го тура Лиги 1.

Монегаски выиграли со счетом 2:0 и поднялись на 16-е место в турнирной таблице первенства.

Российский хавбек записал в свой актив гол и результативную передачу.

«Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определенное давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать. Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде.

Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади. Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться», – сказал Головин.