Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ, но ему нужен еще год в «Зените»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.
Бердыев тренировал 24-летнего игрока сборной Ирана в казанском клубе.
«Я знал ситуацию в «Зените». Нужен был тренер, который наведет порядок, а Сергей это умеет.
Я знаю его принципиальность в тактических моментах, в отношении к игре. Я понимал, что «Зенит» в любом случае усилится.
Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги.
Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть», – сказал Бердыев.
- Сумма перехода Азмуна в феврале 2019 года составила 12 миллионов евро.
- В 32 матчах всех турниров форвард забил 16 голов и отдал 6 ассистов.
- Команда Семака досрочно выиграла российскую Премьер-лигу.