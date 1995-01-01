Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ, но ему нужен еще год в «Зените»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

Бердыев тренировал 24-летнего игрока сборной Ирана в казанском клубе.

«Я знал ситуацию в «Зените». Нужен был тренер, который наведет порядок, а Сергей это умеет.

Я знаю его принципиальность в тактических моментах, в отношении к игре. Я понимал, что «Зенит» в любом случае усилится.

Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги.

Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть», – сказал Бердыев.