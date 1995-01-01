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    Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ, но ему нужен еще год в «Зените»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

    Бердыев тренировал 24-летнего игрока сборной Ирана в казанском клубе.

    «Я знал ситуацию в «Зените». Нужен был тренер, который наведет порядок, а Сергей это умеет.

    Я знаю его принципиальность в тактических моментах, в отношении к игре. Я понимал, что «Зенит» в любом случае усилится.

    Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги.

    Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть», – сказал Бердыев.

    • Сумма перехода Азмуна в феврале 2019 года составила 12 миллионов евро.
    • В 32 матчах всех турниров форвард забил 16 голов и отдал 6 ассистов.
    • Команда Семака досрочно выиграла российскую Премьер-лигу.

    Источник: «Матч ТВ»

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