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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на четвертое место

    «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Голы в составе москвичей забили форвард Зе Луиш и полузащитник Лоренцо Мельгарехо, в составе самарцев – защитник Тарас Бурлак.

    «Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место, обойдя ЦСКА (48 очков). «Крылья Советов» с 28 очками идет 13-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 18; 0:2 – Мельгарехо, 51; 1:2 – Бурлак, 83.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 82), Шишкин, Бурлак, Зотов, Смарджич, Ткачук, Мохаммад, Зиньковский, Яковлев (Антон, 59), Шейдаев.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернандо (Умяров, 89), Зе Луиш, Адриано (Ташаев, 73).

    Предупреждения: Денисов, 38; Рыжиков, 43 – Адриано, 39; Мельгарехо, 44; Гапонов, 47; Зобнин, 48; Фернардо, 88; Гулиев, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии32
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      Рейтинг: +70727

      zigbert 11 минут назад

      С победой Спартак! Концовка как всегда валидольная. Очень много еще брака в передачах и в организации игры. Много ненужных потерь мяча. И еще нет уверенности в своих силах. Лучшим игроком в Спартаке назвал бы Мельгарехо.

      4
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      Рейтинг: +3432

      ivany4 14 минут назад

      Сколько ни говори о недостатках, ситуация не меняется.
      Думаю с этим тренером мы твердо можем стать середняками, с 4 по 7 место.))
      Сегодня взяли 3 очка, и на том спасибо.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6064

      ufos73 22 минуты назад

      А зачем нам Европа? Там Енисеев и КС с Анжи нет...

      8
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      Рейтинг: +1649

      uBaH_ > ufos73 20 минут назад

      Пиджак будет обновлять рекорды

      4
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      Рейтинг: +3913

      Старикан 22 минуты назад

      Вот будет прикольно, если Спартак с такой игрой ещё и Краснодар с третьего места подвинет...

      2
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      Рейтинг: +339

      Киркинитидец > Старикан 14 минут назад

      ну это если пряники с алмазами постараются! а так шансов-0...

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      Рейтинг: +3913

      Старикан > Киркинитидец 9 минут назад

      В нашем чемпионате нет ничего невозможного!

      0
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      Рейтинг: +285

      Хведя 25 минут назад

      Заголовок: «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на четвертое место".
      И плюс: "Динамо" задачу облегчили: в Красноярске достаточно набрать одно очко, и от стыков они гарантированы.

      1
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      Рейтинг: +2085

      Кинстифа 26 минут назад

      Такое впечатление, если соперник со Спартаком играет в открытый футбол, Спартак не знает как играть(((( такого очень давно не было....
      Если Оренбург с первых минут начнет давить. как бы нам без Евро осени не остаться(((

      4
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      Рейтинг: +4013

      Krossmen73 26 минут назад

      Трудовые очки заработаны.Это очень хорошо.Парни молодцы.Играли на результат.С победой Спартак!

      2
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      Рейтинг: +320

      dimmmka > Krossmen73 21 минуту назад

      Игра на результат это когда забил и контролируешь ход матча. А тут забили два, после девяностой минуты могли пропустить три

      2
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      Рейтинг: +19310

      gol_kak_sokol 27 минут назад

      Модель игры, которую ставит пиджак, напоминает бублик. Защита, нападение, а в середине пустота, если, конечно, не считать, что бестолковый Гулиев там что-то закрывает. Не понимаю, что в нем нашел Конан. Мое субъективное мнение этот кадр нам не нужен.

      9
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      Рейтинг: +2466

      Yev 27 минут назад

      До 55 минуты, шикарная игра Спартака, играй так хотя бы пол сезона может и боролись бы и за ЛЧ. Самара осиавмла приятное впечатление. Надеюсь они останутся, ну и в любом случае в следующем матче болею за Крылья.
      Мильгарехо, весь сезон какой-то не веятный сегодня зажигал и тянул команду вперёд.

      3
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      Рейтинг: +1649

      uBaH_ > Yev 25 минут назад

      В каком месте шикарная игра? Было ощущение того что игроки КС катают договорняк, и делают все для того что бы им забили

      7
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      Рейтинг: +2257

      Fan Loko mik 27 минут назад

      Спартак с победой! Аптеки перевыполнили план по продаже ВАЛИДОЛУ болельщикам Спартака! У Крылышек только один игрок достоин уважения - это Рабиу, остальные полный сброд!

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