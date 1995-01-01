РПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на четвертое место

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Голы в составе москвичей забили форвард Зе Луиш и полузащитник Лоренцо Мельгарехо, в составе самарцев – защитник Тарас Бурлак.

«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место, обойдя ЦСКА (48 очков). «Крылья Советов» с 28 очками идет 13-м.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 18; 0:2 – Мельгарехо, 51; 1:2 – Бурлак, 83.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 82), Шишкин, Бурлак, Зотов, Смарджич, Ткачук, Мохаммад, Зиньковский, Яковлев (Антон, 59), Шейдаев.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернандо (Умяров, 89), Зе Луиш, Адриано (Ташаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 38; Рыжиков, 43 – Адриано, 39; Мельгарехо, 44; Гапонов, 47; Зобнин, 48; Фернардо, 88; Гулиев, 90+7.

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