Примера. «Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Леванте»

«Леванте» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче 38-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:2.

В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу хозяев у «Атлетико» удалили полузащитника Анхеля Корреа.

Мадридский клуб с 76 очками занимает второе место в таблице, «Леванте» с 44 очками идет на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

Леванте – Атлетико – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Кабако, 6; 2:0 – Рохер, 36; 2:1 – Родриго, 68; 2:2 – Камелло, 79.

Удаление: нет – Корреа, 51.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров