Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Примера. «Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Леванте»

    «Леванте» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче 38-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:2.

    В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу хозяев у «Атлетико» удалили полузащитника Анхеля Корреа.

    Мадридский клуб с 76 очками занимает второе место в таблице, «Леванте» с 44 очками идет на 14-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Леванте – Атлетико – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кабако, 6; 2:0 – Рохер, 36; 2:1 – Родриго, 68; 2:2 – Камелло, 79.

    Удаление: нет – Корреа, 51.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    «Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70676
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru