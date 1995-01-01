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    Каррагер: «На месте руководства «Ливерпуля» вернул бы Коутиньо»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о хавбеке Филиппе Коутиньо.

    В январе 2018 года бразилец перешел в «Барселону» после пяти лет выступлений за красных. Сумма сделки составила 145 миллионов евро.

    «Если бы была возможность вернуть Коутиньо за адекватные деньги – на месте руководства клуба я бы сделал это.

    Нам не хватает такого футболиста в команде. Есть Лаллана и Шакири, но это игрок совсем другого уровня.

    У «Манчестер Сити» есть Силва, Сильва, де Брюйне. У «Ливерпуля» таких нет», – сказал Каррагер.

    • В текущем сезоне Коутиньо забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 53 играх всех турниров.

    Источник: Liverpool Echo

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