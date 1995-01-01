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    Павлюченко: «Смолов ошибся с переходом в «Локомотив»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о трансфере Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» прошлым летом.

    – Что скажете о Смолове в «Локомотиве»?

    – На мой взгляд, Федор ошибся с переходом в «Локомотив». Это мое мнение, никому не навязываю. И раньше говорил, что Смолову лучше остаться в «Краснодаре» – либо уехать в Европу. Считал, что парень потеряется и в «Спартаке», и в «Локо», куда его активно сватали.

    – Но почему?

    – Знаете, есть такое выражение: «Нашел свою команду». Вот «Краснодар» – его. Там он много забивал, был бомбардиром. Я на его месте не уходил бы оттуда. От добра добра не ищут. Другое дело, что не знаю всех подробностей трансфера. Может быть, какой-то конфликт произошел или что-то еще.

    Но в «Локомотиве» Федор пока никак себя не может обрести. Забьет, потом теряется, потом опять забьет... Видно, что Смолов находится не в своей тарелке, ощущается, что не получается стать лидером как в «Краснодаре». Пока ему тяжеловато. Дай бог, чтобы в дальнейшем все сложилось.

    • «Локомотив» купил 29-летнего Смолова за девять миллионов евро.
    • После перехода форвард забил семь голов и сделал три ассиста в 26 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6745

      alex1951 4 минуты назад

      Столов,в первую очередь, ошибся с пендалем,что стоило 12 финала,а Локомотив,это уже дело третье!

      0
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      Рейтинг: +2421

      владимир миронов 21 минуту назад

      В Локо своих бомбардиров хватает, а в Краснодаре вся игра шла на Смолова. Вот он и притих. Может быть в другом клубе и получится у него что-то.

      1
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      Рейтинг: +4462

      Антибиотик 51 минуту назад

      Это Локомотив ошибся с покупкой Смолова.

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