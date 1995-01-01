Павлюченко: «Смолов ошибся с переходом в «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о трансфере Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» прошлым летом.

– Что скажете о Смолове в «Локомотиве»?

– На мой взгляд, Федор ошибся с переходом в «Локомотив». Это мое мнение, никому не навязываю. И раньше говорил, что Смолову лучше остаться в «Краснодаре» – либо уехать в Европу. Считал, что парень потеряется и в «Спартаке», и в «Локо», куда его активно сватали.

– Но почему?

– Знаете, есть такое выражение: «Нашел свою команду». Вот «Краснодар» – его. Там он много забивал, был бомбардиром. Я на его месте не уходил бы оттуда. От добра добра не ищут. Другое дело, что не знаю всех подробностей трансфера. Может быть, какой-то конфликт произошел или что-то еще.

Но в «Локомотиве» Федор пока никак себя не может обрести. Забьет, потом теряется, потом опять забьет... Видно, что Смолов находится не в своей тарелке, ощущается, что не получается стать лидером как в «Краснодаре». Пока ему тяжеловато. Дай бог, чтобы в дальнейшем все сложилось.