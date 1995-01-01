Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Аллегри: «Это были пять лет прекрасной любви. Не знаю, кто заменит меня, но «Ювентус» выберет отличного тренера»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход из клуба. Ранее пресс-служба туринцев сообщила, что 51-летний итальянец покинет команду в конце сезона.

    «Создание этого «Ювентуса» заняло пять лет, но на этом все. Жизнь продолжается. Сейчас я поеду домой, где отдохну у моря.

    Не знаю, кто заменит меня, но это будет отличный тренер, потому что это «Ювентус».

    Это были пять лет прекрасной любви. Пять лет – это так много», – цитирует Аллегри Football Italia.

    • «Ювентус» Аллегри пять раз подряд выиграл чемпионат, четыре раза – Кубок Италии и дважды – Суперкубок страны. При итальянце команда дважды выходила и уступала в финалах Лиги чемпионов.
    • По информации Corriere della Serra, должность может занять главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +463

      VVadic 49 минут назад

      Конте будет. Не договорятся с Почеттино

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru