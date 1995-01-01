Аллегри: «Это были пять лет прекрасной любви. Не знаю, кто заменит меня, но «Ювентус» выберет отличного тренера»

Конте будет. Не договорятся с Почеттино
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход из клуба. Ранее пресс-служба туринцев сообщила, что 51-летний итальянец покинет команду в конце сезона.
«Создание этого «Ювентуса» заняло пять лет, но на этом все. Жизнь продолжается. Сейчас я поеду домой, где отдохну у моря.
Не знаю, кто заменит меня, но это будет отличный тренер, потому что это «Ювентус».
Это были пять лет прекрасной любви. Пять лет – это так много», – цитирует Аллегри Football Italia.
- «Ювентус» Аллегри пять раз подряд выиграл чемпионат, четыре раза – Кубок Италии и дважды – Суперкубок страны. При итальянце команда дважды выходила и уступала в финалах Лиги чемпионов.
- По информации Corriere della Serra, должность может занять главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.