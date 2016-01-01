Симеоне – об уходе Гризманна: «Торрес, Форлан, Агэуро и Коста уходили, а клуб прогрессировал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о решении нападающего Антуана Гризманна покинуть клуб.

«Я благодарен ему за все, что он сделал в течение этих пяти лет. Он вырос как человек и как футболист. У меня отличные отношения с ним и его семьей. Жизнь научился меня, что на моей должности лучше не осуждать людей за их решения.

Есть интерес и к другим нашим игрокам – например, к Родриго. При этом «Атлетико» сам по себе намного больше, чем отдельные игроки.

Здесь играли и отсюда уходили Фернандо Торрес, Диего Форлан, Серхио Агуэро, Диего Коста. А клуб по-прежнему прогрессировал и боролся», – сказал аргентинец.