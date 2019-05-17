Президент «Анжи»: «Карлос готов помочь клубу? Это нормальная реакция порядочного человека и нормального дагестанца»

А Карлос дагестанец?))))
Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что его не удивляют слова поддержки бывшего защитника команды Роберто Карлоса.
Ранее бразилец заявил о готовности готов помочь деньгами махачкалинскому клубу, испытывающему финансовые проблемы.
«Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь «Анжи». Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!
Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова [бывшего владельца «Анжи»], правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена», – сказал Кадиев.
- На этой неделе «Анжи» не прошел лицензирование РФС на следующий сезон из-за задолженности по зарплате футболистам команды, которая составляет около 150 миллионов рублей.
- По итогам нынешнего сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ.
- Карлос выступал за дагестанский клуб с 2011-го по 2012 год.