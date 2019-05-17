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    Президент «Анжи»: «Карлос готов помочь клубу? Это нормальная реакция порядочного человека и нормального дагестанца»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что его не удивляют слова поддержки бывшего защитника команды Роберто Карлоса.

    Ранее бразилец заявил о готовности готов помочь деньгами махачкалинскому клубу, испытывающему финансовые проблемы.

    «Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь «Анжи». Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!

    Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова [бывшего владельца «Анжи»], правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена», – сказал Кадиев.

    • На этой неделе «Анжи» не прошел лицензирование РФС на следующий сезон из-за задолженности по зарплате футболистам команды, которая составляет около 150 миллионов рублей.
    • По итогам нынешнего сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ.
    • Карлос выступал за дагестанский клуб с 2011-го по 2012 год.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1111

      Валерий1965 13 минут назад

      А Карлос дагестанец?))))

      0
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      Рейтинг: +5690

      KLIM777 37 минут назад

      Заявление про деньги действительно хорошее. только этой помощи наверное не хватит.

      звоните Это-о

      0
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      Рейтинг: +121

      Mityai90 > KLIM777 25 минут назад

      Это'О их послал на йух

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      Рейтинг: +6741

      alex1951 48 минут назад

      ,,Дагестанец,, Карлос хоть и добрый малый,но дурачком его назвать сложно..
      А вот ,как Османчик ты отреагируешь на то,что денех Роберто отвалит,но.....
      Но заключит с тобой лично договор о возврате кредита с интрессом,скажем хотя бы 20% в год? .....Твое мнение о нем не изменится?))))))

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      Рейтинг: +936

      AZ 50 минут назад

      Дагестанца... Ха-ха... Клоун

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      Рейтинг: +421

      klim2m 59 минут назад

      Чет я не понял выходит так что Бразилец Карлос еще и Дагестанец ???

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      Рейтинг: +9474

      Garrincha58 1 час назад

      попросите ещё Гуса Хидинка он тоже не мало поимел в Анжи

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