Президент «Анжи»: «Карлос готов помочь клубу? Это нормальная реакция порядочного человека и нормального дагестанца»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что его не удивляют слова поддержки бывшего защитника команды Роберто Карлоса.

Ранее бразилец заявил о готовности готов помочь деньгами махачкалинскому клубу, испытывающему финансовые проблемы.

«Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь «Анжи». Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!

Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова [бывшего владельца «Анжи»], правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена», – сказал Кадиев.