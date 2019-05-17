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    Гвардиола: «Пусть в Барселоне не волнуются, «Сити» не может позволить себе Гризманна»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Кубка Англии с «Уотфордом» заверил СМИ, что клуб не будет приобретать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Все журналисты из Барселоны, не волнуйтесь. Мы не можем себе его позволить. «Сити» не собирается покупать Гризманна», – сказал испанский специалист.

    • Ранее Гризманн объявил, что покинет мадридский клуб после окончания сезона.
    • По информации СМИ, основным претендентом на француза является «Барселона».
    • Матч «Манчестер Сити» – «Уотфорд» состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

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