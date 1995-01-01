«Динамо» прошло лицензирование РФС, «Ростов» и «Ахмат» – нет

«Динамо» прошло процедуру лицензирования РФС для выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, сообщил в телеграме главный редактор спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов.

В среду, 15 мая, стало известно, что у бело-голубых возникли проблемы с получением лицензии из-за сложностей с предоставлением РФС финансовых гарантий.

По информации журналиста, «Ростов» и «Ахмат» лицензирование пройти не смогли. О причинах не сообщается. У клубов есть срок до 31 мая.