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    «Динамо» прошло лицензирование РФС, «Ростов» и «Ахмат» – нет

    «Динамо» прошло процедуру лицензирования РФС для выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, сообщил в телеграме главный редактор спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов.

    В среду, 15 мая, стало известно, что у бело-голубых возникли проблемы с получением лицензии из-за сложностей с предоставлением РФС финансовых гарантий.

    По информации журналиста, «Ростов» и «Ахмат» лицензирование пройти не смогли. О причинах не сообщается. У клубов есть срок до 31 мая.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5656

      Skull_Boy 13 минут назад

      Ну это уже смешно Томь с долгами прошла лицензирование, а Ростов и тем более Ахмат нет

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