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    «Спартак» интересуется защитником «Уфы» Круговым

    «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому.

    По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб москвичей видит в 20-летнем футболисте дублера Айртона на левом фланге обороны. Дмитрий Комбаров, скорее всего, уйдет из команды после завершения сезона.

    Ранее сообщалось, что на Кругового также претендует «Зенит». Как утверждает Карпов, красно-белым будет тяжело конкурировать за россиянина с петербуржцами: Круговой хочет иметь постоянную игровую практику, поэтому существует вариант, при котором «Зенит» купить игрока и оставит на год в аренде в «Уфе».

    • Защитник перешел в уфимский клуб из «Зенита-2» в июле 2018 года на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне футболист провел восемь матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
    • Круговой – воспитанник «Зенита».

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17244

      oyabun 1 минуту назад

      Это называется "поскрести по сусекам".

      0
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      Рейтинг: +4454

      piligrim1986 11 минут назад

      ну вы еще из томи кого-нибудь припишите

      0
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