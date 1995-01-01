«Спартак» интересуется защитником «Уфы» Круговым

Это называется "поскрести по сусекам".
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому.
По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб москвичей видит в 20-летнем футболисте дублера Айртона на левом фланге обороны. Дмитрий Комбаров, скорее всего, уйдет из команды после завершения сезона.
Ранее сообщалось, что на Кругового также претендует «Зенит». Как утверждает Карпов, красно-белым будет тяжело конкурировать за россиянина с петербуржцами: Круговой хочет иметь постоянную игровую практику, поэтому существует вариант, при котором «Зенит» купить игрока и оставит на год в аренде в «Уфе».
- Защитник перешел в уфимский клуб из «Зенита-2» в июле 2018 года на правах свободного агента.
- В текущем сезоне футболист провел восемь матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
- Круговой – воспитанник «Зенита».