«Чемпионат»: Круговой летом может вернуться из «Уфы» в «Зенит»

Левый защитник «Уфы» Данил Круговой близок к возвращению в «Зенит», сообщает «Чемпионат».
20-летний футболист может перейти в петербургский клуб в летнее трансферное окно.
- Россиянин подписал контракт с уфимцами в июле прошлого года, присоединившись к башкирскому клубу на правах свободного агента из «Зенита-2».
- В текущем сезоне защитник провел за «Уфу» семь матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он не провел ни одной игры.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.