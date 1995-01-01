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    «Чемпионат»: Круговой летом может вернуться из «Уфы» в «Зенит»

    Левый защитник «Уфы» Данил Круговой близок к возвращению в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

    20-летний футболист может перейти в петербургский клуб в летнее трансферное окно.

    • Россиянин подписал контракт с уфимцами в июле прошлого года, присоединившись к башкирскому клубу на правах свободного агента из «Зенита-2».
    • В текущем сезоне защитник провел за «Уфу» семь матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он не провел ни одной игры.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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