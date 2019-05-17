«ПСЖ» интересуется Фирмино. «Ливерпуль» не продаст игрока

Ему нет никакого смысла уходить из Ливерпуля.
«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Как сообщает BBC, видеть бразильца в своей команде хочет главный тренер парижан Томас Тухель. Но, как отмечает источник, английский клуб даже не будет рассматривать вариант с уходом Фирмино.
- 27-летний футболист перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году за 41 миллион евро.
- В этом сезоне форвард провел за красных 47 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт Фирмино рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.