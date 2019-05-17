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    «ПСЖ» интересуется Фирмино. «Ливерпуль» не продаст игрока

    «ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

    Как сообщает BBC, видеть бразильца в своей команде хочет главный тренер парижан Томас Тухель. Но, как отмечает источник, английский клуб даже не будет рассматривать вариант с уходом Фирмино.

    • 27-летний футболист перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году за 41 миллион евро.
    • В этом сезоне форвард провел за красных 47 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт Фирмино рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

    Источник: BBC

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    17.05.2019 12:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 мая 2019, 20:09

      Ему нет никакого смысла уходить из Ливерпуля.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 мая 2019, 15:36

      ему самому псж не нужен вместе с их лигой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 мая 2019, 15:16

      вот взял ливерпуль трех игроков атаки, и все за недорого, и все топовые.Красавцы

      4
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