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    Маркизио: «Нынешнему «Ювентусу» нужен Погба»

    Полузащитник «Зенита», ранее выступавший в составе «Ювентуса», Клаудио Маркизио порекомендовал бывшей команде вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «Нынешнему составу «Ювентуса» нужен игрок, способный держать середину поля и при этом успевать помогать атаке. Идеально подойдет Поль Погба. Он может усилить команду», – заявил итальянец.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • Маркизио – воспитанник туринской команды. Клаудио провел 292 матча в составе «Ювентуса» и забил 33 гола.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1220

      ухоженный крокодил 10 минут назад

      Полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак рассказал, как команда отпраздновала чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport.sk

      Мак заявил, что команда отметила титул в русском стиле. По словам футболиста, для игроков «Зенита» был организован ужин, а затем вечеринка, на которой больше всего разливали водку. «Это мой первый чемпионский титул, я очень рад. Наконец-то это случилось», — отметил он.

      Хавбек добавил, что еще в самолете команда начала отмечать чемпионство, но затем остановилась, так как не хотела оказаться в ситуации аварийной посадки самолета.

      4 мая «Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). Титул стал пятым для команды.

      Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года.
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      Значит водочку попивают =)))

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      Рейтинг: +1220

      ухоженный крокодил 15 минут назад

      Ты лучше про Зенит думай, ты в стартовом когда выйдешь?

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