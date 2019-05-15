Маркизио: «Нынешнему «Ювентусу» нужен Погба»

Полузащитник «Зенита», ранее выступавший в составе «Ювентуса», Клаудио Маркизио порекомендовал бывшей команде вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Нынешнему составу «Ювентуса» нужен игрок, способный держать середину поля и при этом успевать помогать атаке. Идеально подойдет Поль Погба. Он может усилить команду», – заявил итальянец.