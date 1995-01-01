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    Ковач: «Увольнение из «Баварии»? Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию о возможной отставки в случае, если команда не защитит титул чемпиона Бундеслиги.

    По информации Marca, 47-летнего немца могут сменить Хулен Лопетеги или Эрик тен Хаг.

    «Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют. У нас есть две цели, на которых нужно сосредоточиться.

    Мы можем стать чемпионами и не уделяем внимания слухам. Они мне не интересны.

    У меня есть контракт еще на два года, и я хочу выполнить его», – сказал тренер.

    • Ковач возглавил мюнхенский клуб в апреле 2018 года. В дебютном сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Германии.
    • За тур до конца сезона команда лидирует в таблице с отрывом в 2 очка от «Боруссии».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      PFC CSKA MOSCOW 8 минут назад

      Об ОтставкЕ
      «47-летнего немца» вообще-то Он бывший капитан сборной Хорватии
      «В дебютном сезоне выиграл чемпионат...» только вот сейчас идёт его дебютный сезон, и чемпионат пока не выигран
      И клуб он возглавил не в апреле, а перед началом сезона
      Ошибки школьников на таком сайте...

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      Рейтинг: +5665

      KLIM777 16 минут назад

      судя по всему его ничего не интересует вообще

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