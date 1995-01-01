Об ОтставкЕ
«47-летнего немца» вообще-то Он бывший капитан сборной Хорватии
«В дебютном сезоне выиграл чемпионат...» только вот сейчас идёт его дебютный сезон, и чемпионат пока не выигран
И клуб он возглавил не в апреле, а перед началом сезона
Ошибки школьников на таком сайте...
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию о возможной отставки в случае, если команда не защитит титул чемпиона Бундеслиги.
По информации Marca, 47-летнего немца могут сменить Хулен Лопетеги или Эрик тен Хаг.
«Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют. У нас есть две цели, на которых нужно сосредоточиться.
Мы можем стать чемпионами и не уделяем внимания слухам. Они мне не интересны.
У меня есть контракт еще на два года, и я хочу выполнить его», – сказал тренер.
- Ковач возглавил мюнхенский клуб в апреле 2018 года. В дебютном сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Германии.
- За тур до конца сезона команда лидирует в таблице с отрывом в 2 очка от «Боруссии».