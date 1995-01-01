Ковач: «Увольнение из «Баварии»? Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию о возможной отставки в случае, если команда не защитит титул чемпиона Бундеслиги.

По информации Marca, 47-летнего немца могут сменить Хулен Лопетеги или Эрик тен Хаг.

«Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют. У нас есть две цели, на которых нужно сосредоточиться.

Мы можем стать чемпионами и не уделяем внимания слухам. Они мне не интересны.

У меня есть контракт еще на два года, и я хочу выполнить его», – сказал тренер.