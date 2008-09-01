Зинченко: «Финалы всегда выделяются. Для меня Кубок Англии важен так же, как и АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Уотфордом».

«В их составе есть отличные игроки, особенно атакующие. Мне нравится стиль команды и тренера. Будет тяжело, но мы должны доказывать свою состоятельность в каждой игре.

Финальные матчи всегда выделяются на фоне других. Для меня Кубок важен так же, как и Премьер-лига.

Не знаю, согласятся ли с моей позицией другие футболисты, но для меня это мечта», – сказал 22-летний украинец.