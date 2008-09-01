Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Зинченко: «Финалы всегда выделяются. Для меня Кубок Англии важен так же, как и АПЛ»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Уотфордом».

    «В их составе есть отличные игроки, особенно атакующие. Мне нравится стиль команды и тренера. Будет тяжело, но мы должны доказывать свою состоятельность в каждой игре.

    Финальные матчи всегда выделяются на фоне других. Для меня Кубок важен так же, как и Премьер-лига.

    Не знаю, согласятся ли с моей позицией другие футболисты, но для меня это мечта», – сказал 22-летний украинец.

    • В 21 матче текущего сезона Зинченко забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
    • Команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Уотфордом» 18 мая на «Уэмбли».
    • Ранее манкунианцы стали чемпионами Англии, выиграв турнир второй раз подряд. Это первый случай в истории соревнования после «Манчестер Юнайтед»-2008/09.

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru