Орлов: «Азмун улетел в Иран. С «Ростовом» точно не будет играть»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о том, что нападающий Сердар Азмун не сыграет за «Зенит» в матче 29-го тура.

«Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть.

Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно», – сказал Орлов.