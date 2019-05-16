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    Орлов: «Азмун улетел в Иран. С «Ростовом» точно не будет играть»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о том, что нападающий Сердар Азмун не сыграет за «Зенит» в матче 29-го тура.

    «Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть.

    Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно», – сказал Орлов.

    • Выездной матч с «Ростовом» состоится 19 мая. 26 числа петербургский клуб примет «Енисей» в заключительном туре.
    • Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • 24-летний Азмун в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах.

    Источник: Sport24.ru

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1269

      TOL47 38 минут назад

      Семак надеюсь молодых хоть кого нить подтянется, Жирков, Анюков, Иванович точно должны отдохнуть

      1
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      Рейтинг: +3929

      GoldPlayFIFARus9 > TOL47 28 минут назад

      На Мамману надо бы посмотреть, вроде толковый защ, неплох в отборе. Мусаеву точно надо дать шанс

      0
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      ...
      Рейтинг: +5665

      KLIM777 > GoldPlayFIFARus9 14 минут назад

      ничего себе "вроде бы" когда он перешел в Зенит он был игроком сборной. Это отличный защитник, просто после разрыва крестов пока не пришел в форму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3632

      Агасфер 38 минут назад

      Гена у нас теперь главный ньюсмейкер Газпрома.

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