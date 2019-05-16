Орлов: «Азмун улетел в Иран. С «Ростовом» точно не будет играть»

Семак надеюсь молодых хоть кого нить подтянется, Жирков, Анюков, Иванович точно должны отдохнуть
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о том, что нападающий Сердар Азмун не сыграет за «Зенит» в матче 29-го тура.
«Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть.
Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно», – сказал Орлов.
- Выездной матч с «Ростовом» состоится 19 мая. 26 числа петербургский клуб примет «Енисей» в заключительном туре.
- Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
- 24-летний Азмун в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах.