Моуринью: «У Гвардиолы 26 титулов? У меня мог быть 31»

Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его не беспокоит тот факт, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошел его по количеству завоеванных трофеев.

В этом сезоне «Сити» выиграл АПЛ. Этот титул стал для Гвардиолы 26-м в тренерской карьере. На счету португальского специалиста – 25.

«Не раздражает ли меня то, что я теперь уступаю Гвардиоле по числу трофеев? Нет, нет. Это напоминает мне, что у меня их 25.

После побед в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», если бы я остался на следующий сезон, я бы играл в Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, национальном Суперкубке. И у меня мог быть 31 титул.

Возможно, я не настолько сосредоточен на цифрах!», – сказал Моуринью.