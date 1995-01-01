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    Моуринью: «У Гвардиолы 26 титулов? У меня мог быть 31»

    Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его не беспокоит тот факт, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошел его по количеству завоеванных трофеев.

    В этом сезоне «Сити» выиграл АПЛ. Этот титул стал для Гвардиолы 26-м в тренерской карьере. На счету португальского специалиста – 25.

    «Не раздражает ли меня то, что я теперь уступаю Гвардиоле по числу трофеев? Нет, нет. Это напоминает мне, что у меня их 25.

    После побед в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», если бы я остался на следующий сезон, я бы играл в Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, национальном Суперкубке. И у меня мог быть 31 титул.

    Возможно, я не настолько сосредоточен на цифрах!», – сказал Моуринью.

    • Моуринью выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии и Испании, Лигу Европы и дважды Лигу чемпионов.
    • Гвардиола побеждал в Примере, Бундеслиге, АПЛ и также два раза в ЛЧ.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +582

      Mr Abdullaev 3 минуты назад

      Моуринью все равно сильный тренер

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      Рейтинг: +1455

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      Посмотрел бы я на пепа в интере или порту... Он с сити то лажает в лч да и с баварией тоже не айс... А у барсы так там и состав был топовый.

      0
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      Рейтинг: +200

      Igreks 28 минут назад

      Ну, Пепа работала только с 3-мя топ командами - Барселона, Бавария и МС
      Моур все же птался и с более слабими брать трофеи, и ему удавалось.....и тут не поспоришь с моуром

      0
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      Рейтинг: +635

      loko-the_best 51 минуту назад

      Особенный приводил к чемпионствам и победами в лч те команды, с которыми другие тренеры в топ-5 не всегда попадают

      4
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      Рейтинг: +494

      levon_man 1 час назад

      В Барсу Пеп пришел во время кризиса и сделал супер команду. Он создал атакующий стиль, а Маур - автобус. Так пусть автобусом и правит - шофер он им и останется. Пеп раскрыл Месси, Иньесту, Хави - а ведь последние сидели безвылазно на скамейке. Так что ему до Пепа далеко как до Солнца

      -2
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      Рейтинг: +7809

      DeStar > levon_man 40 минут назад

      Не соглашусь что гвардиола раскрыл потенциал месси, и уж тем более хави и иньесты)

      3
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      Рейтинг: +200

      Igreks > DeStar 32 минуты назад

      Бускетса разве что))

      0
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      Рейтинг: +220

      Grizli4G 1 час назад

      Тогда Порту и Интер Моуриньо хороши были

      1
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      Рейтинг: +1573

      Черкизовский Кот 1 час назад

      А теперь прибавьте 16 трофеев Пепа, как игрока. Это на 16 трофеев больше, чем у Жозе в той же ипостаси. Карьеру он закончил по собственному желанию, если что.

      2
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      Рейтинг: +2237

      panmon 1 час назад

      Дело говорит... Гвардиола молодец, что выиграл кучу трофеев, но его команды конечно сильно к этому располагали

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