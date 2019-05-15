Tuttosport: за Пьянича поспорят три европейских топ-клуба

На пьяных нынче такой спрос)))
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов, сообщает Tuttosport.
По информации источника, на 29-летнего боснийца претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Позиция туринцев по будущему хавбека пока неясна.
- В текущем сезоне Пьянич сыграл 43 матча в составе «Ювентуса», забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.