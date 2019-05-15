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    Tuttosport: за Пьянича поспорят три европейских топ-клуба

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, на 29-летнего боснийца претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Позиция туринцев по будущему хавбека пока неясна.

    • В текущем сезоне Пьянич сыграл 43 матча в составе «Ювентуса», забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 4 часа назад

      На пьяных нынче такой спрос)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      OBOLEV 4 часа назад

      Надеюсь Реал все же приобретет Ндонбеле.

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