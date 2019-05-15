L’Equipe: «Барселона» предложила Гризманну контракт на пять лет c зарплатой 17 миллионов за сезон

Пошел даже на понижение в зарплате.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ведет переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.
По информации французского издания, игрок подпишет контракт на пять лет и будет получать 17 миллионов евро за сезон. Это на 6 миллионов меньше, чем он получает в «Атлетико» сейчас, пишет AS.
C 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 120.
L’Equipe утверждает, что также игрока хочет подписать «ПСЖ». Французский клуб готов платить футболисту больше, чем «Барселона».
- 14 мая Гризманн объявил об уходе из «Атлетико».
- Он выступал за клуб с 2014 года, сыграл в 256 матчах, забил 133 гола и сделал 50 ассистов.
Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер