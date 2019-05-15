L’Equipe: «Барселона» предложила Гризманну контракт на пять лет c зарплатой 17 миллионов за сезон

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ведет переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.

По информации французского издания, игрок подпишет контракт на пять лет и будет получать 17 миллионов евро за сезон. Это на 6 миллионов меньше, чем он получает в «Атлетико» сейчас, пишет AS.

C 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 120.

L’Equipe утверждает, что также игрока хочет подписать «ПСЖ». Французский клуб готов платить футболисту больше, чем «Барселона».

14 мая Гризманн объявил об уходе из «Атлетико».

Он выступал за клуб с 2014 года, сыграл в 256 матчах, забил 133 гола и сделал 50 ассистов.

Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер