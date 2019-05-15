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    L’Equipe: «Барселона» предложила Гризманну контракт на пять лет c зарплатой 17 миллионов за сезон

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ведет переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.

    По информации французского издания, игрок подпишет контракт на пять лет и будет получать 17 миллионов евро за сезон. Это на 6 миллионов меньше, чем он получает в «Атлетико» сейчас, пишет AS.

    C 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 120.

    L’Equipe утверждает, что также игрока хочет подписать «ПСЖ». Французский клуб готов платить футболисту больше, чем «Барселона».

    • 14 мая Гризманн объявил об уходе из «Атлетико».
    • Он выступал за клуб с 2014 года, сыграл в 256 матчах, забил 133 гола и сделал 50 ассистов.

    Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер

    Источник: AS

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    Сегодня, 00:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Пошел даже на понижение в зарплате.

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > zigbert 4 часа назад

      ему равноценную ЗП сейчас только ПСЖ может предложить. Сам, наверное, понимал, что ЗП будет ниже.

      0
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      Рейтинг: +222

      O-Z 5 часов назад

      В ювентус пошел бы там больше преспективы я думаю и шансов на победу в ЛЧ есть. А барса это все одно и тоже что и Атлетико только там Месси.

      0
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 9 часов назад

      Нифига се ему в Атлетико платят)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +797

      Иван_Невский > Cules2013 8 часов назад

      там и Симеоне больше всех тренеров получает...

      3
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > Иван_Невский 4 часа назад

      это я знал

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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      28 лет...титулов...Немцы, Англичане,Италянцы...но никак ни Испания, как ты будеш выходит против матрасников?как??????

      0
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      Рейтинг: +5663

      KLIM777 15 часов назад

      будет вторым коутиньо

      5
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > KLIM777 15 часов назад

      Вы правы, к сожалению... ЭТА Барса не футбольный клуб, а какая-то чёрная дыра, поглощающая энергию и талант всех НА ПОЛЬЗУ ОДНОМУ!)))
      Даже не пойму мотивов Гризмана... Титулов охота? Да...один титул с Атлетико стоит в сто раз дороже россыпи барселонских!)))

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