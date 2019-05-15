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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Карпин – о возможном трансфере Глушакова в «Ростов»: «Без понятия. Я не клуб»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат ответного матча полуфинала Кубка России против «Локомотива» (0:2). Ростовский клуб вылетел из турнира.

    — Это был матч года. Что пошло не так?

    — Что пошло не так? Проиграли. Результат пошел не так.

    — В каком плане у вас были проблемы?

    — С самоотдачей не было проблем. Нужно поблагодарить ребят.

    — Отмененный гол сыграл злую шутку?

    — Нет. Обидно, конечно. Но это не повлияло на ход игры.

    — Была задача от руководства клуба и области — попасть в еврокубки. Вы провалили сезон?

    — Кто озвучивал эту задачу? Руководство клуба? Вы такое слышали? Руководство области? Окей, поздравляю руководство области.

    — Почему отложили замены на середину второго тайма?

    — Не согласен. Шомуродов вышел раньше. Калачев вышел позже. Кого-то еще можно было выпустить для усиления? Скамейку видели?

    — Были проблемы перед подготовкой?

    — Вы видели наш состав и скамейку? И как вам кажется, были проблемы? Это был оптимальный состав? Но даже в таком составе выглядели достойно.

    — Можете сказать, что вы были бы лучше, если бы была лучше скамейка? Не хватает кадров?

    — Те футболисты, что есть, устраивают. Речь об этом конкретном матче. Перелом плеча Паршивлюка. Сотрясение мозга у Бьорна. Травма у Еременко. Так получилось.

    — Клуб интересуется Глушаковым?

    — Без понятия. Я не клуб.

    — Как команда должна отреагировать на случившееся?

    — Ничего страшного не случилось. В прошлом году многие из наших футболистов боролись за выживание. С зимы еще большая часть команды изменилась.

    — Вам нравится работать в обстановке, когда каждое трансферное окно меняется половина команды?

    — Это не так. После лета состав не изменился, начали сезон тем же составом.

    — В первом круге команда была и в тройке, и в четверке. Как объяснить болельщикам падение вниз?

    — Болельщики всегда все оценивают эмоционально. Но если проанализировать спокойно, можно сделать правильные выводы.

    — Видите свои недочеты?

    — Недочеты всегда есть, особенно они были в ноябре, в декабре. Можно было добиваться лучшего результата.

    — Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.

    — Кто вам прислал этот вопрос? Вы его читаете. Какие игровые проблемы?

    — Упустили 19 очков с аутсайдерами. Это проблема?

    — Проблема с потерей очков. Ее надо решать. У нас сменилось много игроков. Сейчас еще возникли проблемы в обороне, а в первом круге их не было.

    — Почему отменили замену Мевли?

    — Иначе бы нарушили лимит. Кто-то обсчитался? Кто-то обсчитался.

    • В финале Кубка сыграют «Урал» и «Локомотив», игра пройдет 22 мая.
    • В РПЛ «Ростов» занимает восьмое место.
    • Об интересе «Ростова» к Глушакову сообщил журналист Максим Алланазаров. Также сообщалось об интересе «Крыльев Советов» к футболисту.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.05.2019 23:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +403

      klim2m 5 часов назад

      За сливы мы получили по заслугам, Пролетели мимо кубка и в рпл ничего не заняли. Зато все номально, Болел 33 тысячи обосрали с ног до головы и ушли молчком с поля - типа мы не клуб)) Спасибо Георгич епта,,, Абиков то хоть не печатайте больше тысячи на след сезон можете не продать,

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Play 7 часов назад

      Представляю следующее интервью Карпина:
      - Валерий, зачем вы пришли сегодня на тренировку команды, вас же уволили ещё неделю назад?
      - Уволили? Без понятия. Я не клуб.

      -1
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 7 часов назад

      Карпин, отвечать вопросом на вопрос, это еврейская привычка.

      0
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      Рейтинг: +416

      Серёга Краснодарский 8 часов назад

      что не вопрос то провокация. а Карпина думал выпрут в шею после 10=12 туров . ошибся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +954

      kazak161 16 часов назад

      Нет дыма без огня!Глушаков будет игроком Ростова!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +807

      spartakuz 16 часов назад

      Откуда журналисты берут такие идиотские вопросы? Даже у меня возникло желание послать его далеко.

      3
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      Рейтинг: +760

      justozavr > spartakuz 4 часа назад

      у Ростова сейчас очень большая проблема глоров.. Очень многие ребята с чего-то стали думать, что ростов "железно" должен выходить в еврокубки, после того, как зимой хорошо работающую оборону разобрали. Думаю разлад игры связан именно с этим. Все эти глоры пишут в соцсетях одни и те же комментарии, в стиле "карпина долой, игры нет, позор, провальный сезон." Настоящие болельщики помнят, что последние годы Ростов за исключением 2 сезонов всегда борется за выживание либо играет в стыках и смотрят с улыбкой на эти комментарии. Но думаю именно такое большое количество глоров в соцсетях наталкивает на эти провкационные вопросы

      3
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      Рейтинг: +403

      klim2m > justozavr 1 час назад

      А кто как не глоры и кузьмичи несут кассу команде. Или истинные фанаты на Юге покупают билеты по 600 рублей? Хорошо хоть матерится перестали, за все годы ни одной новой кричалки, а не брешу тепрь стали кричать желто синий потрибунно))), Разбегутся глоры и кузмичи сядут за телевизоры, да и половина фанатов сбежит кого посадите на трибуны? Или вы реально верите что Арутюнянс так сильно любит город и команду что готов играть на пустом сорокотысячнике ))), я лично не верю , имхо, Команда должна боротся за высое места, и если мы говорим, что в это году нам не надо а вот в следующем обязательно победим это похоже на алкоголика который все пытается бросить пить, на протяжение долгих лет)))

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      Рейтинг: +760

      justozavr > klim2m 1 час назад

      Верхняя часть таблицы нашего чемпионата тоже имеет стадионы, тоже продают абонименты за исключением того, что им нет нужды продавать своих лидеров в середине сезона, чтобы закрывать бюджет и клуб существовал без трясучки времен Бердыева, или не было такого?
      Когда игроки стоимостью 40 млн долларов ушли "свободными агентами".
      Как выйти на результат не имея бюджета?
      Да можно сказать, что "при КББ без бюджета смогли, почему сейчас нет?". На мой взгляд это единичный случай и повторить такое вряд ли возможно в ближайшее время, и стабильным это время для клуба назвать нельзя. Через сезон команда бултыхалась весь сезон в зоне вылета. Так что пусть лучше клуб будет бороться за зону ЕК без мыслей стыках, и планомерно развивается, чем постоянно меняет стратегию и тренеров, не факт что с лучшим результатом

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      Рейтинг: +261

      Бардюр 16 часов назад

      Валера, язык без костей. Как это ты не клуб? Ты же Главный тренер клуба! И не знаешь кого планируют продать - купить? Ты должен принимать непосредственное участие в обсуждении кого купить, кого продать. Или пи..т, или действительно лыжи намылил и уже все равно, что происходит в клубе.

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