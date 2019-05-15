Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат ответного матча полуфинала Кубка России против «Локомотива» (0:2). Ростовский клуб вылетел из турнира.

— Это был матч года. Что пошло не так?

— Что пошло не так? Проиграли. Результат пошел не так.

— В каком плане у вас были проблемы?

— С самоотдачей не было проблем. Нужно поблагодарить ребят.

— Отмененный гол сыграл злую шутку?

— Нет. Обидно, конечно. Но это не повлияло на ход игры.

— Была задача от руководства клуба и области — попасть в еврокубки. Вы провалили сезон?

— Кто озвучивал эту задачу? Руководство клуба? Вы такое слышали? Руководство области? Окей, поздравляю руководство области.

— Почему отложили замены на середину второго тайма?

— Не согласен. Шомуродов вышел раньше. Калачев вышел позже. Кого-то еще можно было выпустить для усиления? Скамейку видели?

— Были проблемы перед подготовкой?

— Вы видели наш состав и скамейку? И как вам кажется, были проблемы? Это был оптимальный состав? Но даже в таком составе выглядели достойно.

— Можете сказать, что вы были бы лучше, если бы была лучше скамейка? Не хватает кадров?

— Те футболисты, что есть, устраивают. Речь об этом конкретном матче. Перелом плеча Паршивлюка. Сотрясение мозга у Бьорна. Травма у Еременко. Так получилось.

— Клуб интересуется Глушаковым?

— Без понятия. Я не клуб.

— Как команда должна отреагировать на случившееся?

— Ничего страшного не случилось. В прошлом году многие из наших футболистов боролись за выживание. С зимы еще большая часть команды изменилась.

— Вам нравится работать в обстановке, когда каждое трансферное окно меняется половина команды?

— Это не так. После лета состав не изменился, начали сезон тем же составом.

— В первом круге команда была и в тройке, и в четверке. Как объяснить болельщикам падение вниз?

— Болельщики всегда все оценивают эмоционально. Но если проанализировать спокойно, можно сделать правильные выводы.

— Видите свои недочеты?

— Недочеты всегда есть, особенно они были в ноябре, в декабре. Можно было добиваться лучшего результата.

— Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.

— Кто вам прислал этот вопрос? Вы его читаете. Какие игровые проблемы?

— Упустили 19 очков с аутсайдерами. Это проблема?

— Проблема с потерей очков. Ее надо решать. У нас сменилось много игроков. Сейчас еще возникли проблемы в обороне, а в первом круге их не было.

— Почему отменили замену Мевли?

— Иначе бы нарушили лимит. Кто-то обсчитался? Кто-то обсчитался.