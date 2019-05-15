За сливы мы получили по заслугам, Пролетели мимо кубка и в рпл ничего не заняли. Зато все номально, Болел 33 тысячи обосрали с ног до головы и ушли молчком с поля - типа мы не клуб)) Спасибо Георгич епта,,, Абиков то хоть не печатайте больше тысячи на след сезон можете не продать,
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат ответного матча полуфинала Кубка России против «Локомотива» (0:2). Ростовский клуб вылетел из турнира.
— Это был матч года. Что пошло не так?
— Что пошло не так? Проиграли. Результат пошел не так.
— В каком плане у вас были проблемы?
— С самоотдачей не было проблем. Нужно поблагодарить ребят.
— Отмененный гол сыграл злую шутку?
— Нет. Обидно, конечно. Но это не повлияло на ход игры.
— Была задача от руководства клуба и области — попасть в еврокубки. Вы провалили сезон?
— Кто озвучивал эту задачу? Руководство клуба? Вы такое слышали? Руководство области? Окей, поздравляю руководство области.
— Почему отложили замены на середину второго тайма?
— Не согласен. Шомуродов вышел раньше. Калачев вышел позже. Кого-то еще можно было выпустить для усиления? Скамейку видели?
— Были проблемы перед подготовкой?
— Вы видели наш состав и скамейку? И как вам кажется, были проблемы? Это был оптимальный состав? Но даже в таком составе выглядели достойно.
— Можете сказать, что вы были бы лучше, если бы была лучше скамейка? Не хватает кадров?
— Те футболисты, что есть, устраивают. Речь об этом конкретном матче. Перелом плеча Паршивлюка. Сотрясение мозга у Бьорна. Травма у Еременко. Так получилось.
— Клуб интересуется Глушаковым?
— Без понятия. Я не клуб.
— Как команда должна отреагировать на случившееся?
— Ничего страшного не случилось. В прошлом году многие из наших футболистов боролись за выживание. С зимы еще большая часть команды изменилась.
— Вам нравится работать в обстановке, когда каждое трансферное окно меняется половина команды?
— Это не так. После лета состав не изменился, начали сезон тем же составом.
— В первом круге команда была и в тройке, и в четверке. Как объяснить болельщикам падение вниз?
— Болельщики всегда все оценивают эмоционально. Но если проанализировать спокойно, можно сделать правильные выводы.
— Видите свои недочеты?
— Недочеты всегда есть, особенно они были в ноябре, в декабре. Можно было добиваться лучшего результата.
— Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.
— Кто вам прислал этот вопрос? Вы его читаете. Какие игровые проблемы?
— Упустили 19 очков с аутсайдерами. Это проблема?
— Проблема с потерей очков. Ее надо решать. У нас сменилось много игроков. Сейчас еще возникли проблемы в обороне, а в первом круге их не было.
— Почему отменили замену Мевли?
— Иначе бы нарушили лимит. Кто-то обсчитался? Кто-то обсчитался.
- В финале Кубка сыграют «Урал» и «Локомотив», игра пройдет 22 мая.
- В РПЛ «Ростов» занимает восьмое место.
- Об интересе «Ростова» к Глушакову сообщил журналист Максим Алланазаров. Также сообщалось об интересе «Крыльев Советов» к футболисту.