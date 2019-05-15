Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

По информации «Советского спорта», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, с большой долей вероятности, этим летом может перебраться в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что интерес к капитану москвичей проявляют «Ростов» и тульский «Арсенал».