Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Зачем самарцам главгнида спартаковская? Смысл?
Разве чтобы в прессе о КС больше писали. Может быть, и есть в этом смысл. Многие будут интересоваться - как там Иуда. Сдает матчи, чи не.
Опять же, систематические поражения можно будет не на просчеты тренера списывать, но - на происки Иуды.
По информации «Советского спорта», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, с большой долей вероятности, этим летом может перебраться в «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что интерес к капитану москвичей проявляют «Ростов» и тульский «Арсенал».
- Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2020 года.
- Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. За это время он провел 173 игры, забил 23 мяча и сделал 10 голевых передач.
- В 2017 году полузащитник вместе с москвичами стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.