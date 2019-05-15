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    Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

    По информации «Советского спорта», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, с большой долей вероятности, этим летом может перебраться в «Крылья Советов».

    Ранее сообщалось, что интерес к капитану москвичей проявляют «Ростов» и тульский «Арсенал».

    • Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2020 года.
    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. За это время он провел 173 игры, забил 23 мяча и сделал 10 голевых передач.
    • В 2017 году полузащитник вместе с москвичами стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2019 17:40
    Комментарии25
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      Рейтинг: +832

      Дедуктор 1 час назад

      Зачем самарцам главгнида спартаковская? Смысл?
      Разве чтобы в прессе о КС больше писали. Может быть, и есть в этом смысл. Многие будут интересоваться - как там Иуда. Сдает матчи, чи не.
      Опять же, систематические поражения можно будет не на просчеты тренера списывать, но - на происки Иуды.

      0
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Провел за спам 173 игры, забил 23 мяча и сделал 10 голевых передач, не будучи напом. И все для свиней плох. Цэ Дуриш столько не забил.

      0
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Список команд начинает расти с невероятной скоростью. Черчесову надо взять это на заметку.

      1
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      Рейтинг: +292

      Victor.Vings 17 часов назад

      Куда перебираться? Как бы Крылья не вылетели в Пердив, и сколько можно подбирать Спартаковских старперов! Даже если останемся в вышке, он и зарплату попросит не малую небось. Если так случится будет очередной долбо...изм :(

      0
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      Рейтинг: +636

      vodomut 19 часов назад

      в Сибирь его утырка!

      3
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 19 часов назад

      Вечно крылья подбирают спартаковский шлак. Самим-то уже не противно?

      0
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      Рейтинг: +1980

      a_who 21 час назад

      Не плохо бы ))) да еще и Комбарова с Ребровым !

      6
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 > a_who 5 часов назад

      Ребров уже на свалке истории. А Глушак деповский.

      0
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 21 час назад

      Да уж хоть куда нибудь слейте это ..овно.
      Достал уже глаза мозолить....

      6
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      Рейтинг: +6626

      Serjoga 21 час назад

      Это чтобы "Крылышки" слили Томи или НН в стыках?

      1
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      Рейтинг: +748

      geroin161 21 час назад

      Только что был Ростов, а уже Самара))))

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