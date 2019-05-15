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    Варга: «Дзюба еще молодой. Вот когда ему исполнится 31 год, пристрою его в «Арсенал»

    Футбольный агент Шандор Варга порекомендовал нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не покидать петербургский клуб, но отметил, что россиянин мог бы заиграть в АПЛ.

    Ранее 30-летний футболист заявил, что хотел бы перейти в один из клубов английского топ-дивизиона.

    «Он топ-футболист, хороший, но я ему не советую уезжать из «Зенита». Пусть лучше поиграет в Лиге чемпионов. Он еще довольно молодой игрок. Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал». Артему надо еще год поиграть в Петербурге.

    Пока не слышал никаких свежих новостей об интересе к Дзюбе из Англии. В любом случае мне его игра очень нравится. Мои рекомендации – оставаться в «Зените». Но потенциально он подходит для АПЛ. Дзюба не потеряется в любом клубе.

    Артем скромничает, говоря, что его не позовут в топ-5 лучших команд лиги. Мое честное мнение – он сможет заиграть в любом клубе Англии. Многое зависит от тренера, кто захочет видеть его в своих рядах. Даже топ-футболист не всегда получает игровую практику в команде. Поэтому важна заинтересованность именно тренера.

    «Вест Хэм» и «Эвертон», конечно, подойдут Артему. Думаю, что Дзюба уже достаточно обеспеченный человек. Поэтому главное – не гнаться за деньгами, а идти туда, где в тебе действительно заинтересованы. А в его игровых качествах я уверен», – сказал Варга.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • В этом сезоне форвард провел за сине-бело-голубых 36 матчей,забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    15.05.2019 16:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1102

      Валерий1965 5 часов назад

      Да нафига ему это) Кто он в нашем чемпе и кем он будет там....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Пусть в Питере посидит. Хотя, думаю, джорджич на его позиции был бы не хуже. Токо надо Луке кил 10 прибавить для солидности, а то тощий очень.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Gennadey 9 часов назад

      Тула ждите Артема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3349

      APchelov 21 час назад

      Три самых знаменитых российских футболиста - дзюба, денисов и глушаков. Гордость страны! Ёп-туть )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      lysenkoff 21 час назад

      Снова в Тулу) Максимум)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 22 часа назад

      Зюба - это вечно-зеленое растение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4708

      пьяныйхоровод 22 часа назад

      Агент не уточнил в какой Арсенал он пристроит Дзюбу .

      2
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      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > пьяныйхоровод 22 часа назад

      в Киевский Арсенал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4708

      пьяныйхоровод > KLIM777 22 часа назад

      Киев на спортсменов плохо влияет ( особенно на мозг ) , взять хотя бы к примеру ихнего мэра...

      1
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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 23 часа назад

      Только бы эта пристройка не развалилась.

      1
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      Рейтинг: +2370

      САДЫЧОК 23 часа назад

      Ничего себе ! Я , думал Дзюбе лет 40 !

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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > САДЫЧОК 22 часа назад

      Во столько, со слов агента, его Барса купит =)))

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