Варга: «Дзюба еще молодой. Вот когда ему исполнится 31 год, пристрою его в «Арсенал»

Футбольный агент Шандор Варга порекомендовал нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не покидать петербургский клуб, но отметил, что россиянин мог бы заиграть в АПЛ.

Ранее 30-летний футболист заявил, что хотел бы перейти в один из клубов английского топ-дивизиона.

«Он топ-футболист, хороший, но я ему не советую уезжать из «Зенита». Пусть лучше поиграет в Лиге чемпионов. Он еще довольно молодой игрок. Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал». Артему надо еще год поиграть в Петербурге.

Пока не слышал никаких свежих новостей об интересе к Дзюбе из Англии. В любом случае мне его игра очень нравится. Мои рекомендации – оставаться в «Зените». Но потенциально он подходит для АПЛ. Дзюба не потеряется в любом клубе.

Артем скромничает, говоря, что его не позовут в топ-5 лучших команд лиги. Мое честное мнение – он сможет заиграть в любом клубе Англии. Многое зависит от тренера, кто захочет видеть его в своих рядах. Даже топ-футболист не всегда получает игровую практику в команде. Поэтому важна заинтересованность именно тренера.

«Вест Хэм» и «Эвертон», конечно, подойдут Артему. Думаю, что Дзюба уже достаточно обеспеченный человек. Поэтому главное – не гнаться за деньгами, а идти туда, где в тебе действительно заинтересованы. А в его игровых качествах я уверен», – сказал Варга.