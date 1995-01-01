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    Дзюба: «Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1) и рассказал о своих планах.

    «После двух результативных пасов уже подумывал и о третьем. Спасибо медицинскому штабу, что подготовили меня к этой игре, это незабываемый матч. Что для меня значит чемпионство? Это мечта из детства, я счастлив. Какие планы в карьере дальше? Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать», – сказал Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1164

      ухоженный крокодил 1 минуту назад

      Пока прет в Зените, сиди лучше в нем. Опозориться всегда успеешь.
      Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.
      Скажи еще в Барсу хочешь. А не слишком ли ты медленный, для Англии или Испании?

      0
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      Рейтинг: +77

      Ray Coach 2 минуты назад

      Пару сезонов, сможет на замену повыходить. В середняке АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +176

      ААМ 14 минут назад

      По моему мнению, ему поздно ехать в Европу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +406

      Niko 15 минут назад

      А я думаю он сможет, вот только вряд ли позовут

      0
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      Рейтинг: +218

      borusse 17 минут назад

      там есть кому мячики подавать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1419

      Рубинище 30 минут назад

      Кому ты там нужен. На 20мин их темпа не хватит..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      kondron 32 минуты назад

      Чо вы ржёте. Тренерешка Гвардиола жаждит Дзюбу

      2
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      Рейтинг: +482

      Борат 37 минут назад

      Обмен на Лукаку, ой, на Кейна!

      1
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      Рейтинг: +293

      EsKamilio 37 минут назад

      Вставай, на работу опоздаешь

      0
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      Рейтинг: +834

      Миша13 48 минут назад

      Старый..медленный..

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