Дзюба: «Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать»

Пока прет в Зените, сиди лучше в нем. Опозориться всегда успеешь.
Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.
Скажи еще в Барсу хочешь. А не слишком ли ты медленный, для Англии или Испании?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1) и рассказал о своих планах.
«После двух результативных пасов уже подумывал и о третьем. Спасибо медицинскому штабу, что подготовили меня к этой игре, это незабываемый матч. Что для меня значит чемпионство? Это мечта из детства, я счастлив. Какие планы в карьере дальше? Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать», – сказал Дзюба.
- Футболист отдал три ассиста в этом матче.
- После игры прошла церемония награждения «Зенита».