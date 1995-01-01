Дзюба: «Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1) и рассказал о своих планах.

«После двух результативных пасов уже подумывал и о третьем. Спасибо медицинскому штабу, что подготовили меня к этой игре, это незабываемый матч. Что для меня значит чемпионство? Это мечта из детства, я счастлив. Какие планы в карьере дальше? Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать», – сказал Дзюба.