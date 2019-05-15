«Челси» может уволить Сарри даже в случае победы в Лиге Европы

У нас бы такого тренера носили на руках.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку после окончания сезона.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, владелец лондонцев Роман Абрамович может уволить специалиста из-за его непростых отношений с болельщиками, даже если команда выиграет Лигу Европы.
Многие фанаты недовольны стилем игры «Челси» под руководством итальянца.
Сарри может продолжить карьеру в «Роме», «Милане» или «Ювентусе».
- В финале ЛЕ «Челси» 29 мая встретится с «Арсеналом».
- По итогам нынешнего сезона лондонцы заняли третье место в АПЛ.