«Челси» может уволить Сарри даже в случае победы в Лиге Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку после окончания сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, владелец лондонцев Роман Абрамович может уволить специалиста из-за его непростых отношений с болельщиками, даже если команда выиграет Лигу Европы.

Многие фанаты недовольны стилем игры «Челси» под руководством итальянца.

Сарри может продолжить карьеру в «Роме», «Милане» или «Ювентусе».