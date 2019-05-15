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    «Челси» может уволить Сарри даже в случае победы в Лиге Европы

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку после окончания сезона.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, владелец лондонцев Роман Абрамович может уволить специалиста из-за его непростых отношений с болельщиками, даже если команда выиграет Лигу Европы.

    Многие фанаты недовольны стилем игры «Челси» под руководством итальянца.

    Сарри может продолжить карьеру в «Роме», «Милане» или «Ювентусе».

    • В финале ЛЕ «Челси» 29 мая встретится с «Арсеналом».
    • По итогам нынешнего сезона лондонцы заняли третье место в АПЛ.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2019 15:37
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      У нас бы такого тренера носили на руках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      САНЁК17 21 час назад

      У Челси руководства они такие не благодарные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6745

      Cules2013 22 часа назад

      В финале заруба будет)

      1
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