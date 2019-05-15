Комбаров: «Тяжело вспомнить какой-то момент, чтобы Глушаков меня прямо выручил»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YuoTube-каналу Commandos прокомментировал скандальную ситуацию со своим другом и партнером по команде Денисом Глушаковым.

– Неужели вы чисто по-пацански не сказали Глушакову: «Денис, ну ты чего? Ну как-нибудь замни эту ситуацию. Ну что там в прессе обсуждают? Это же твои личные дела»?

– На самом деле, я ему много, о чем говорил, и много советовал. Иногда некоторые вещи выходят из-под контроля, которые он не мог контролировать. Так как это большой резонанс, естественно, пресса все подхватила и раскрутила. Он здесь ничего не мог поделать.

– А было ли когда-нибудь такое, что Денис вас поддерживал в какой-то важный момент или крутой поступок совершал?

– Мы каждый день вместе практически, поэтому, знаете, это такое рутинное уже, что тяжело вспомнить какой-то прямо момент, чтоб он меня выручил. Мы постоянно помогаем друг другу – советом, делом. Но чтобы выделить что-то я сейчас….

– Давайте прямо скажем, у Дениса сейчас не самая лучшая репутация. При этом все знают, что вы с ним друзья. И эта не самая лучшая репутация немножко распространяется и на вас, потому что вас равняют по вашему другу. Задумывались и вы когда-нибудь об этом?

– Задумывался. Не самая лучшая репутация, но он же от этого не перестает быть моим другом. Я просто знаю всю эту историю изнутри чуть больше, чем пресса или еще кто-то. Поэтому на дружбу это вообще никак не влияет. Косвенно, может быть, где-то и меня касались какие-то моменты. Ну а как без этого? Мы дружим и все время вместе.

– Это ваш друг на всю жизнь?

– Друг он, наверное, на то и друг, чтобы не обращать внимания на какие-то вещи. Тем более, я знаю чуть больше о многих моментах, чем другие.

– Вы не в первый раз уже говорите, что знаете чуть больше, чем пресса. Уже скажите хоть что-нибудь из этого, чтобы, может быть, отношение к нему изменилось.

– Я думаю, Денис сам расскажет, если захочет.

В сентябре прошлого года у Глушакова возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой , в результате чего игрок был отправлен в молодежную команду.

, в результате чего игрок был отправлен в молодежную команду. В октябре красно-белые уволили итальянца, а некоторые болельщики обвинили полузащитника в причастности к этому.

После ухода специалиста фанаты на матчах стали вывешивать оскорбительные плакаты и кричать нецензурные кричалки в адрес капитана команды.

Негативно сказался на репутации футболиста и история с бракоразводным процессом с женой Дарьей .

. Также недавно СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Глушаков распространяет информацию о проблемах команды в начале сезона.

Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

Симонов: «Глушаков сказал Каррере: «Мы тут тренера назначаем – мы тебя поставили, мы тебя и уберем»