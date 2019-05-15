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    Комбаров: «Тяжело вспомнить какой-то момент, чтобы Глушаков меня прямо выручил»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YuoTube-каналу Commandos прокомментировал скандальную ситуацию со своим другом и партнером по команде Денисом Глушаковым.

    – Неужели вы чисто по-пацански не сказали Глушакову: «Денис, ну ты чего? Ну как-нибудь замни эту ситуацию. Ну что там в прессе обсуждают? Это же твои личные дела»?

    – На самом деле, я ему много, о чем говорил, и много советовал. Иногда некоторые вещи выходят из-под контроля, которые он не мог контролировать. Так как это большой резонанс, естественно, пресса все подхватила и раскрутила. Он здесь ничего не мог поделать.

    – А было ли когда-нибудь такое, что Денис вас поддерживал в какой-то важный момент или крутой поступок совершал?

    – Мы каждый день вместе практически, поэтому, знаете, это такое рутинное уже, что тяжело вспомнить какой-то прямо момент, чтоб он меня выручил. Мы постоянно помогаем друг другу – советом, делом. Но чтобы выделить что-то я сейчас….

    – Давайте прямо скажем, у Дениса сейчас не самая лучшая репутация. При этом все знают, что вы с ним друзья. И эта не самая лучшая репутация немножко распространяется и на вас, потому что вас равняют по вашему другу. Задумывались и вы когда-нибудь об этом?

    – Задумывался. Не самая лучшая репутация, но он же от этого не перестает быть моим другом. Я просто знаю всю эту историю изнутри чуть больше, чем пресса или еще кто-то. Поэтому на дружбу это вообще никак не влияет. Косвенно, может быть, где-то и меня касались какие-то моменты. Ну а как без этого? Мы дружим и все время вместе.

    – Это ваш друг на всю жизнь?

    – Друг он, наверное, на то и друг, чтобы не обращать внимания на какие-то вещи. Тем более, я знаю чуть больше о многих моментах, чем другие.

    – Вы не в первый раз уже говорите, что знаете чуть больше, чем пресса. Уже скажите хоть что-нибудь из этого, чтобы, может быть, отношение к нему изменилось.

    – Я думаю, Денис сам расскажет, если захочет.

    • В сентябре прошлого года у Глушакова возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой, в результате чего игрок был отправлен в молодежную команду.
    • В октябре красно-белые уволили итальянца, а некоторые болельщики обвинили полузащитника в причастности к этому.
    • После ухода специалиста фанаты на матчах стали вывешивать оскорбительные плакаты и кричать нецензурные кричалки в адрес капитана команды.
    • Негативно сказался на репутации футболиста и история с бракоразводным процессом с женой Дарьей.
    • Также недавно СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Глушаков распространяет информацию о проблемах команды в начале сезона.

    Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

    Симонов: «Глушаков сказал Каррере: «Мы тут тренера назначаем – мы тебя поставили, мы тебя и уберем»

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    15.05.2019 14:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Дружить надо но не во вред команде.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 21 час назад

      Молодец,не дама лёгкого поведения,как большинство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      LESTER68 22 часа назад

      Комбаров бездарь,прямолинейный как шпала, когда у него мяч-одно из двух,или потеря или навес куда- нибудь куда бог пошлёт,физиономия дегенерата.Глушаков хотя бы создаёт на поле,есть мысли.А что касается рытья в грязных трусах и лифчиках-то автору прямая дорога в подмастерья к Малахову,туда же можно прихватить Губерниева.

      1
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      Рейтинг: +2370

      САДЫЧОК 23 часа назад

      такой же отбитый , как и Глушаков !...по сути вторая пара Мамаев-Кокорин

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2621

      Добрый Бобер 23 часа назад

      Заголовок вырван из контекста напрочь.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер > Добрый Бобер 21 час назад

      Так у журналЫстов стиль такой, чтобы привлекать внимание.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15104

      VVM1964 > Добрый Бобер 20 часов назад

      Это бомбардир .

      2
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 15 мая, 15:44

      Маша командная со лже-камином, ковром с бабушкиной стены и Комбаровым на диване. Большое интервью о многом, но Бомбардиру нужен тоько Глушак и негатив про него. Это нездоровая озабоченность каждый день, это уже клиника - пора к психиатру.

      8
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 15 мая, 15:07

      вот раз друг, бери его и стартуйте нахрен

      2
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      Рейтинг: +2184

      RotBerg 15 мая, 14:40

      Два дибила- это сила ))

      5
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