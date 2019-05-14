Симонов: «Глушаков сказал Каррере: «Мы тут тренера назначаем – мы тебя поставили, мы тебя и уберем»

жалко нет аудио))))НЕ ведитесь на шляпу.Повыскакивали любители ударить упавшего.Ему и так выше крыши,зачем нагло врать?Такие же как и он вы
Журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов рассказал о фразе капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сказанной бывшему главному тренером москвичей Массимо Каррере.
В сентябре 2018 года у полузащитника возник конфликт со специалистом, в результате которого игрок был отправлен в дубль. Спустя некоторое время после этого руководство москвичей уволило итальянца.
Сегодня появилась аудиозапись, на которой Глушаков распространяет информацию о внутренних проблемах красно-белых в начале сезона.
«Жалко нет аудио с этой фразой. Она была в личной беседе [Глушакова] с Каррерой: «Это мы тут тренера назначаем. Мы тебя поставили, мы тебя и уберeм», – написал Симонов в твиттере.
Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»