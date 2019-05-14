Симонов: «Глушаков сказал Каррере: «Мы тут тренера назначаем – мы тебя поставили, мы тебя и уберем»

Журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов рассказал о фразе капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сказанной бывшему главному тренером москвичей Массимо Каррере.

В сентябре 2018 года у полузащитника возник конфликт со специалистом, в результате которого игрок был отправлен в дубль. Спустя некоторое время после этого руководство москвичей уволило итальянца.

Сегодня появилась аудиозапись, на которой Глушаков распространяет информацию о внутренних проблемах красно-белых в начале сезона.

«Жалко нет аудио с этой фразой. Она была в личной беседе [Глушакова] с Каррерой: «Это мы тут тренера назначаем. Мы тебя поставили, мы тебя и уберeм», – написал Симонов в твиттере.

Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»