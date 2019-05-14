Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Симонов: «Глушаков сказал Каррере: «Мы тут тренера назначаем – мы тебя поставили, мы тебя и уберем»

    Журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов рассказал о фразе капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сказанной бывшему главному тренером москвичей Массимо Каррере.

    В сентябре 2018 года у полузащитника возник конфликт со специалистом, в результате которого игрок был отправлен в дубль. Спустя некоторое время после этого руководство москвичей уволило итальянца.

    Сегодня появилась аудиозапись, на которой Глушаков распространяет информацию о внутренних проблемах красно-белых в начале сезона.

    «Жалко нет аудио с этой фразой. Она была в личной беседе [Глушакова] с Каррерой: «Это мы тут тренера назначаем. Мы тебя поставили, мы тебя и уберeм», – написал Симонов в твиттере.

    Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

    Источник: Твиттер журналиста Дмитрий Симонова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2019 15:04
    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sergik1908 15 мая, 10:49

      жалко нет аудио))))НЕ ведитесь на шляпу.Повыскакивали любители ударить упавшего.Ему и так выше крыши,зачем нагло врать?Такие же как и он вы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 10:01

      До Федуна наверное только сейчас дошло что представляет из себя Глушаков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 15 мая, 09:59

      Как сказал некий профессор Соловей(так,кажется),специалист по психологическим атакам в целях дискредитации ,акция против Глушакова блестяще спланирована , долговременна и проплачена огромными деньгами.В качестве источника предполагают Дарью(точнее-через неё,ибо она сама до такого не додумается) или Гераскин,который упоминается в "телефонном разговоре Глушакова".Кто не пламенный спартач(которому плюй в глаза-божья роса),может почитать его рассуждения по этому поводу в интернет-ресурсе Сов.спорт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2429

      BAIv 14 мая, 22:09

      ну что наконец Глушакову кердык....
      слишком активно про него инфа пошла, берега попутал

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      policepnz 14 мая, 20:25

      Пара бы в фк Бутырка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      amazonaws 14 мая, 20:19

      К Глушакову накопилось столько много вопросов, что у публики ЗАКРУЖИЛАСЬ голова.
      Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
      Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
      Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
      Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными ВЫХОДКАМИ.
      Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
      Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
      В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам, проституткам и питейным ликёро-водочным заведениям.
      А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
      Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
      Его как будто подменили и споили не пойми чем.
      Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
      И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
      Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
      Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
      Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом.
      А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      - Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
      Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
      В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт скандального судейства в пользу Спартака, административного ресурса РФС и каледнарного ресурса, по просьбам лукойловских "трудящихся", не за бесплатно, разумеется!
      Спартак, Федун, Мутко, Прядкин, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Это было самое скандальное судейство за всю историю российских чемпионатов.
      И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
      - Европу - ПРОВАЛИЛИ!
      - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
      - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
      ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
      Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
      Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
      Спартаковских болельщиков не обманешь.
      Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
      Федуну надо прислушаться к голосу РАЗУМА болельщиков Спартака и избавиться от Глушакова.
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер > amazonaws 15 мая, 09:54

      Так пусть болельщики и играют...А то вся команда за Глушака,а вы-против.Или меняйте команду полностью,Цорн вам в печёнку Федуну!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 14 мая, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желаю Денису до 40-лет играть в Спартаке и стать там легендой, как Тотти. Потом еще 8-ой номер выведут из оборота и памятник рядом со Старостиными поставят))) (Или вместо).

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +509

      policepnz > Леха из Твери 14 мая, 20:25

      Хейтер лицемер)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +614

      amazonaws > Леха из Твери 14 мая, 20:28

      А воз и ныне там - очередного тренера СПЛАВИЛИ игроки Спартака.
      Они белые пушистые и при деньгах, а во всех своих бедах виновным выставили тренера Карреру.
      Каррера отдувается за всех игроков и их безобразной игры.
      Опять на те же грабли - спартаковским болельщикам ПОЛБУ в очередной раз.
      Получите и распишитесь в собственном бессилии руководства Спартака.
      Сначала руководству Спартака надо было довести положение в команде до такой ситуации, чтобы потом рубить с федуновского плеча.
      Глушакова не пригласили на прощальный ОБЕД Карреры и поэтому он не пришел!
      Это по вине Глушакова и его ОПГ "Ромашка" отставили Карреру и выгнали из команды.
      Родионов пошел на поводу у скандалиста и интригана Глушакова.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15104

      VVM1964 > Леха из Твери 14 мая, 20:55

      Ну совсем глупо и не смешно (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 19:36

      ЛОВЧЕВ :
      «Я не думал, что футболисты лезут в такие дела, — отметил он. — Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывший вице-президент клуба — прим. ред.): „Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды“. Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах».

      Как рассказал Ловчев, Глушаков в беседе с ним отрицал причастность к сливу Карреры. «Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре „Спартака“», — сказал Ловчев.
      Собеседник отметил, что президент клуба Леонид Федун неправ, перебрасывая модель функционирования нефтяного бизнеса на футбол. «Если Федун думает, что законы, которые позволили ему заработать большие деньги в нефтяной промышленности, точно так же могут работать в футболе, то он глубоко ошибается, — продолжил ветеран клуба. — У меня перед глазами другой пример: Николай Петрович Старостин, который атмосфере и взаимоотношениям отдавал больше 50% успеха команды».

      «Все мы что-то творили, но мы все были для него любимыми детьми, которых он увещевал и воспитывал. Сегодня о воспитании речь не идет. Мы всегда сравниваем „Спартак“ с ЦСКА и видим, что у армейцев тихо, а у „Спартака“ — истории с Каррерой, Глушаковым, Аязом Гулиевым. Мы видим, что модель управления, которую выбрал Федун, не работает», — считает Ловчев.

      В​ пример первого неудачного назначения Ловчев привел Первака: «Как подтверждение того, что он выбрал такую модель, могу назвать назначение Первака генеральным директором. И он его назвал кризисным менеджером, потому что он человек из бизнеса, там такие люди выравнивают все, а здесь все совершенно по-другому».
      «Неправильно, может, напрашиваться, но думаю, что такие люди, как я, как Никита Симонян, могли бы принести пользу клубу — хотя бы с точки зрения внутренней атмосферы, а финансами, наверное, должны заниматься другие люди», — заключил он.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +867

      JTherry > Агасфер 15 мая, 09:36

      нашел, кого в пример привести, такое же г... - только плавает не вдоль реки, а поперек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер > JTherry 15 мая, 09:53

      Могу ещё диаметрально-противоположные суждения Рейнгольда,могу-Назарова,могу-Кафеля...А ты кого предпочитаешь услышать-Лаврова???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +867

      JTherry > Агасфер 15 мая, 10:19

      давай, шпарь Лаврова))) смотрю перенимаешь у "амазонавса" стиль изложения, тот чешет, как свою газету издает))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1583

      Dellleone 14 мая, 19:34

      Дениски в пору памятник перед стадионом ставить, рядом с гладиаьором.... он чёрный кардинал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 14 мая, 19:25

      гнида он, а еще капитан

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru