«Спорт-Экспресс»: Тульский «Арсенал» интересуется Глушаковым

Никаких аренд ,только продажа. Пусть другие команды пользуются этим сокровищем.
По информации «Спорт-Экспресс», капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Также интерес к полузащитнику проявляет «Ростов». Об этом уже сообщалось ранее.
Московский клуб пока не определился, за какую сумму готов продать футболиста.
«Арсенал» еще не вступал в предметные переговоры с Глушаковым.
Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»