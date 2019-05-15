«Спорт-Экспресс»: Тульский «Арсенал» интересуется Глушаковым

По информации «Спорт-Экспресс», капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Также интерес к полузащитнику проявляет «Ростов». Об этом уже сообщалось ранее.

Московский клуб пока не определился, за какую сумму готов продать футболиста.

«Арсенал» еще не вступал в предметные переговоры с Глушаковым.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»