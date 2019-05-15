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    «Спорт-Экспресс»: Тульский «Арсенал» интересуется Глушаковым

    По информации «Спорт-Экспресс», капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

    Также интерес к полузащитнику проявляет «Ростов». Об этом уже сообщалось ранее.

    Московский клуб пока не определился, за какую сумму готов продать футболиста.

    «Арсенал» еще не вступал в предметные переговоры с Глушаковым.

    Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

    Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2019 12:48
    Комментарии30
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Никаких аренд ,только продажа. Пусть другие команды пользуются этим сокровищем.

      0
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      Рейтинг: +33

      S.K.V. 17 часов назад

      Вот он и сольет Черевченко.

      1
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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      Скорей всего с Глушаковым " Спартак" расторгнет контракт в одностороннем порядке с выплатой ему компенсации. А кто подпишет этого свободного агента, вот теми пусть интересуются психиатры.

      3
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      Рейтинг: +3904

      Старикан 22 часа назад

      Куда угодно, только подальше от Спартака!

      2
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      Рейтинг: +316

      Киркинитидец 23 часа назад

      куда угодно, тики не в конюшню...

      0
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      Рейтинг: +614

      amazonaws 15 мая, 16:11

      А зачем Арсеналу этот скандалист и интриган???
      Он же весь Арсенал поставит науши!
      Тренера уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
      Арсенал не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
      Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Арсенала.
      Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Арсенал???
      Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
      А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
      Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
      Его как будто подменили и споили не пойми чем.
      Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
      И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
      Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
      Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
      А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      Он разгромит Арсенал в пух и прах, а виновным сделает тренера.

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      Рейтинг: +54

      RJM555 > amazonaws 22 часа назад

      "......Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности......" - такое происходит тогда когда есть личность а в данном случае раздвоение не может быть ибо нет личности.

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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 15 мая, 16:06

      арсенал устал побеждать

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      Рейтинг: +54

      RJM555 15 мая, 15:43

      Все клубы России дальнего и ближнего зарубежья вдруг стали интересоваться глушаковым ..........))))

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      Рейтинг: +1583

      Dellleone 15 мая, 15:39

      Как я всегда говорю. " Если тобой интересуются, тебя хотят либо на*бать либо вы*бать"

      2
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      Рейтинг: +3557

      александр п > Dellleone 8 часов назад

      Это ты про Гризмана? Или про Азара?

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      Рейтинг: +1583

      Dellleone > александр п 18 минут назад

      В данном конкретном случаи, про Глушакова.

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      Рейтинг: +1266

      TOL47 15 мая, 15:28

      Вопрос зарплаты и отработает ли он её

      2
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