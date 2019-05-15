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    Роббен: «Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился эмоциями перед заключительными матчами в составе мюнхенского клуба.

    Весной стало известно, что Роббен и Рибери покинут Мюнхен по окончанию сезона.

    «Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол и живу жизнью профессионального футболиста.

    Это часть моего характера. Возможно, в этом виноваты мои родители. Без этого менталитета я, скорее всего, не зашел бы так далеко. Даже мои коллеги иногда говорят, что я сумасшедший», – заявил голландец.

    • Роббен перешел в «Баварию» в 2009 году.
    • В составе мюнхенцев Арьен провел 307 матчей, забил 143 гола и сделал 101 голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    15.05.2019 08:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12850

      DOCTOR PENALTY 15 мая, 10:24

      Респект родителям Арьена!!! +++++++++++++++++

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