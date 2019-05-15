Роббен: «Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился эмоциями перед заключительными матчами в составе мюнхенского клуба.

Весной стало известно, что Роббен и Рибери покинут Мюнхен по окончанию сезона.

«Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол и живу жизнью профессионального футболиста.

Это часть моего характера. Возможно, в этом виноваты мои родители. Без этого менталитета я, скорее всего, не зашел бы так далеко. Даже мои коллеги иногда говорят, что я сумасшедший», – заявил голландец.