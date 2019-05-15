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    «Атлетико» согласовал переход защитника «Порту» Аугусто

    Защитник «Порту» Фелипе Аугусто близок к переходу в «Атлетико».

    Стороны согласовали условия трансфера. Мадридцы выплатят за 29-летнего бразильца 20 миллионов евро.

    Контракт рассчитан до 2023 года, защитник уже прошел медобследование.

    Официально о сделке объявят после 25 мая, когда «Порту» сыграет финал Кубка Португалии против «Спортинга».

    • «Порту» приобрел Фелипе у «Коринтианса» в 2016 году за 6,2 миллиона евро.
    • Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.
    • В текущем сезоне Фелипе сыграл в 51 матче во всех турнирах за «Порту», забил три гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: UOL

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    15.05.2019 06:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:02

      Милитао и его терять ? собирать оборону по частям ?

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