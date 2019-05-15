«Атлетико» согласовал переход защитника «Порту» Аугусто

Защитник «Порту» Фелипе Аугусто близок к переходу в «Атлетико».

Стороны согласовали условия трансфера. Мадридцы выплатят за 29-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Контракт рассчитан до 2023 года, защитник уже прошел медобследование.

Официально о сделке объявят после 25 мая, когда «Порту» сыграет финал Кубка Португалии против «Спортинга».