«Атлетико» согласовал переход защитника «Порту» Аугусто

Милитао и его терять ? собирать оборону по частям ?
Защитник «Порту» Фелипе Аугусто близок к переходу в «Атлетико».
Стороны согласовали условия трансфера. Мадридцы выплатят за 29-летнего бразильца 20 миллионов евро.
Контракт рассчитан до 2023 года, защитник уже прошел медобследование.
Официально о сделке объявят после 25 мая, когда «Порту» сыграет финал Кубка Португалии против «Спортинга».
- «Порту» приобрел Фелипе у «Коринтианса» в 2016 году за 6,2 миллиона евро.
- Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.
- В текущем сезоне Фелипе сыграл в 51 матче во всех турнирах за «Порту», забил три гола и отдал две голевые передачи.