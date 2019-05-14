Сутормин – о попадании в расширенный состав сборной России: «Это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует»

Ринат Билялетдинов: - "Расширенный список сборной России – это капитализация отдельных футболистов."
...капитализация отдельных футболистов...???
А я что говорил! Давно известно!
Футбол самый криминальный вид спорта.
Каждый пытается НАЖИТЬСЯ на футболе и капитализировать свою должность.
Одна из опций на продажу - приглашение в сборную.
Если агент хочет поднять стоимость своего игрока - ПЛАТИ и он попадёт в расширенный список.
А если в основной состав - так СТАВКИ растут.
Плати и место в сборной гарантированно.
Сразу всех не пригласить, вот и идёт ТОРГ с агентами, кто больше ЗАПЛАТИТ.
Многие агенты уже давно протоптали криминальную дорожку к нужным людям и ЗАСТОЛБИЛИ для своего игрока место в сборной.
Налетай! Торопись! Всё на продажу.
Криминальный футбольный рынок крутится - вертится на чём и наживаются дельцы, под прикрытием футбола.
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.
«Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца еще не осознал случившегося, все произошло немного неожиданно. Считаю, что это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться», – сказал 25-летний футболист.
- Сборная России проведет матчи квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
- Сутормин в текущем сезоне забил девять голов и сделал две результативные передачи в 29 матчах.