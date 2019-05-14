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    Сутормин – о попадании в расширенный состав сборной России: «Это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.

    «Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца еще не осознал случившегося, все произошло немного неожиданно. Считаю, что это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться», – сказал 25-летний футболист.

    • Сборная России проведет матчи квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
    • Сутормин в текущем сезоне забил девять голов и сделал две результативные передачи в 29 матчах.

    Источник: «Р-Спорт»

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    14.05.2019 19:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +614

      amazonaws 23 часа назад

      Ринат Билялетдинов: - "Расширенный список сборной России – это капитализация отдельных футболистов."

      ...капитализация отдельных футболистов...???
      А я что говорил! Давно известно!
      Футбол самый криминальный вид спорта.
      Каждый пытается НАЖИТЬСЯ на футболе и капитализировать свою должность.
      Одна из опций на продажу - приглашение в сборную.
      Если агент хочет поднять стоимость своего игрока - ПЛАТИ и он попадёт в расширенный список.
      А если в основной состав - так СТАВКИ растут.
      Плати и место в сборной гарантированно.
      Сразу всех не пригласить, вот и идёт ТОРГ с агентами, кто больше ЗАПЛАТИТ.
      Многие агенты уже давно протоптали криминальную дорожку к нужным людям и ЗАСТОЛБИЛИ для своего игрока место в сборной.
      Налетай! Торопись! Всё на продажу.
      Криминальный футбольный рынок крутится - вертится на чём и наживаются дельцы, под прикрытием футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 15:29

      Игрок с хорошими задатками.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2429

      BAIv 14 мая, 22:05

      а что у него агузок агент ?

      1
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 14 мая, 21:49

      Как бы не зазнался парень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      amazonaws 14 мая, 20:20

      ...капитализация отдельных футболистов...???
      А я что говорил! Давно известно!
      Футбол самый криминальный вид спорта.
      Каждый пытается НАЖИТЬСЯ на футболе и капитализировать свою должность.
      Одна из опций на продажу - приглашение в сборную.
      Если агент хочет поднять стоимость своего игрока - ПЛАТИ и он попадёт в расширенный список.
      А если в основной состав - так СТАВКИ растут.
      Плати и место в сборной гарантированно.
      Сразу всех не пригласить, вот и идёт ТОРГ с агентами, кто больше ЗАПЛАТИТ.
      Многие агенты уже давно протоптали криминальную дорожку к нужным людям и ЗАСТОЛБИЛИ для своего игрока место в сборной.
      Налетай! Торопись! Всё на продажу.
      Криминальный футбольный рынок крутится - вертится на чём и наживаются дельцы, под прикрытием футбола.

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