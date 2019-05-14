Сутормин – о попадании в расширенный состав сборной России: «Это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.

«Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца еще не осознал случившегося, все произошло немного неожиданно. Считаю, что это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться», – сказал 25-летний футболист.