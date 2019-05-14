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    Черчесов – о желании Дзюбы выступать в АПЛ: «Могу только словарь ему купить англо-русский»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с юмором прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее 30-летний футболист заявил о своем желании играть в одном из английских клубов.

    «Как оцениваю состояние Дзюбы? Я в марте говорил своe мнение, оно оказалось истиной. Мы с ним общались, он спокойно занимался своим делом. Артeм сделал голевую с Бельгией, забил казахам, всe пошло своим чередом. Смотрел его интервью вчера, он сказал, что у команды ещe два важных матча. Рад, что у капитана такой настрой. У Артeма ещe пара игр, посмотрим его состояние.

    Что касается желания Дзюбы играть в английской Премьер-лиге, могу только словарь ему купить англо-русский. И всe. Это сильный чемпионат, а Дзюба – сильный игрок. Надеюсь, два сильных притянет друг к другу. Главное, принимать правильные решения», – сказал Черчесов.

    • 8 июня россияне сыграют против Сан-Марино, а 11-го примут Кипр в квалификации к Евро-2020.
    • В этом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 36 матчей,забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.05.2019 16:54
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 23 часа назад

      Если ехать за границу, то лет в 20-24. Дальше не вариант.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 10:36

      Трудно представить Дзюбу в АПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6717

      alex1951 15 мая, 08:01

      Черчес никак готовит из Дзю переводчика?
      Ну ,что ж ,работа не пыльная,без травм....
      И ростом подходит и ваапще.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      petrucho-spb 14 мая, 23:13

      Если сам захочет надо отпускать. Но не уверен ,что там всё получится.Скорости маловато и требования очень высокие, не сможет смериться с его характером.

      1
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 > petrucho-spb 15 мая, 08:21

      Для второй половины таблицы АПЛ сойдет на третий сорт.

      0
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 14 мая, 22:54

      Черчесов словарь подгонит, а Мутко с практикой поможет.
      Наш футбол " оргвопросах" будет представлен в сильнейшей лиге планеты "на уровне"...
      Один только вопрос:
      КТО ДЗЮБЕ В ФУТБОЛ УРОВНЯ АПЛ ИГРАТЬ ПОМОЖЕТ?
      У нас в РФ таких "спецов" отродясь не бывало)))

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      Рейтинг: +11

      Содовик Стерлитамак 14 мая, 20:23

      Ну а почему нет ? Было бы интересно . Лучше сделать - пожалеть и потом исправить, чем не попробовать и жалеть всё остальное время. Чемп выиграл . Почему бы не прокатится ?)

      1
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      Рейтинг: +151

      FCTB 14 мая, 20:20

      В топ клуб его не возьмут. Если уйдет в АПЛ, то останется без ЛЧ и без ЛЕ. Будет какой-то клуб спасать от зоны вылета.

      2
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > FCTB 14 мая, 22:50

      ...и не спасёт)))+

      0
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      Рейтинг: +74

      Игорь В 14 мая, 19:18

      Дерево в АПЛ?? Не смешите

      0
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:36

      НЕ смешите петушка с эмблемы "Тоттенхема".

      0
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      Рейтинг: -4708

      пьяныйхоровод 14 мая, 18:24

      - Стол ?
      - Э тейбэл .
      - Карандаш ?
      - Э енсил .
      - Девушка ?
      - Чувиха .

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