Черчесов – о желании Дзюбы выступать в АПЛ: «Могу только словарь ему купить англо-русский»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с юмором прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее 30-летний футболист заявил о своем желании играть в одном из английских клубов.

«Как оцениваю состояние Дзюбы? Я в марте говорил своe мнение, оно оказалось истиной. Мы с ним общались, он спокойно занимался своим делом. Артeм сделал голевую с Бельгией, забил казахам, всe пошло своим чередом. Смотрел его интервью вчера, он сказал, что у команды ещe два важных матча. Рад, что у капитана такой настрой. У Артeма ещe пара игр, посмотрим его состояние.

Что касается желания Дзюбы играть в английской Премьер-лиге, могу только словарь ему купить англо-русский. И всe. Это сильный чемпионат, а Дзюба – сильный игрок. Надеюсь, два сильных притянет друг к другу. Главное, принимать правильные решения», – сказал Черчесов.