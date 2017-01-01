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    Боккетти: «Некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова, но вся команда его поддерживает. Он наш друг, капитан»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что футболисты красно-белых поддерживает капитана команды Дениса Глушакова, у которого конфликт с болельщиками.

    Осенью 2018 года у полузащитника возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой, в результате которого итальянец отправил игрока в дубль. Спустя некоторое время после этого специалист был отправлен в отставку.

    Фанаты московского клуба обвинили Глушакова в причастности к увольнению тренера. Впоследствии они часто скандировали оскорбительные кричалки и вывешивали на матчах плакаты против капитана красно-белых.

    – Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?

    – Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.

    – Вы уже давно в «Спартаке». Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?

    – Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.

    Сегодня СМИ сообщили, что осенью Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака».

    Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом»

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4373

      piligrim1986 20 минут назад

      вот бери его под рученьки и пиз**те из клуба

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      Рейтинг: +490

      Борат 1 час назад

      глушаков наш капитан и настоящая свинья)))

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      Рейтинг: +3607

      Агасфер 1 час назад

      Кто тебя слушать будет,Сальваторе??? Это Россия,здесь ценят душой и задницей,а не умом.

      0
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      Рейтинг: +2353

      САДЫЧОК 1 час назад

      То есть , когда Глушаков делает гадости -это красиво ?!...гнилая у тебя политика , Боккетти !

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      Рейтинг: +14

      DonBaton 1 час назад

      Походу свинарник это не клуб,а диагноз

      0
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      Рейтинг: +4586

      prezent2017 2 часа назад

      Денис - профессионал, делает что может, а купленная торсида все грехи Цэ Дуриша, Адриано и прочих бездельников на него вешает. Вот такие дела в царстве идиотов.

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      Рейтинг: +2353

      САДЫЧОК > prezent2017 1 час назад

      Настоящий профессионал не козлит в ущерб команде !

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