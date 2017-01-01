Боккетти: «Некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова, но вся команда его поддерживает. Он наш друг, капитан»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что футболисты красно-белых поддерживает капитана команды Дениса Глушакова, у которого конфликт с болельщиками.

Осенью 2018 года у полузащитника возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой, в результате которого итальянец отправил игрока в дубль. Спустя некоторое время после этого специалист был отправлен в отставку.

Фанаты московского клуба обвинили Глушакова в причастности к увольнению тренера. Впоследствии они часто скандировали оскорбительные кричалки и вывешивали на матчах плакаты против капитана красно-белых.

– Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?

– Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.

– Вы уже давно в «Спартаке». Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?

– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.

Сегодня СМИ сообщили, что осенью Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака».

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