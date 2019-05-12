«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за 25 миллионов, если выйдет в АПЛ

Арендованный «Астон Виллой» нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может перейти в бирмингемский клуб на постоянной основе.

По данным The Telegraph, в случае выхода в Премьер-лигу «Вилла» предложит за 21-летнего англичанина 25 миллионов.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Стоимость игрока по Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Команда Дэвида Смита финишировала на пятом месте в Чемпионшипе и вышла в плей-офф. В 22:00 по московскому времени состоится ответный полуфинал с «Вест Бромвичем». Первый закончился победой «Виллы» со счетом 2:1.