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    «Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за 25 миллионов, если выйдет в АПЛ

    Арендованный «Астон Виллой» нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может перейти в бирмингемский клуб на постоянной основе.

    По данным The Telegraph, в случае выхода в Премьер-лигу «Вилла» предложит за 21-летнего англичанина 25 миллионов.

    Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Стоимость игрока по Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

    Команда Дэвида Смита финишировала на пятом месте в Чемпионшипе и вышла в плей-офф. В 22:00 по московскому времени состоится ответный полуфинал с «Вест Бромвичем». Первый закончился победой «Виллы» со счетом 2:1.

    • Воспитанник «Челси» Абрахам забил 26 голов и отдал 3 ассиста в 40 играх текущего сезона.
    • Вторая пара – «Дерби Каунти» и «Лидс» (0:1). Финал состоится 27-го мая на «Уэмбли».

    Источник: The Telegraph

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