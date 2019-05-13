Флетчер – главный кандидат на должность технического директора «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер может войти в клубную систему.

По данным Sky Sports, 35-летний шотландец – главный претендент на должность технического директора. В шорт-лист также входит бывший защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд и Пол Митчелл, бывший глава скаутского отдела «РБ Лейпциг».

Источник описал должность технического директора как позицию для улаживания отношений между главным тренером и руководством клуба.

Флетчер пополнил клубную систему «МЮ» в 1995 году в возрасте 11-ти лет. С 2002 по 2015 год выступал за главную команду, выиграв 13 трофеев – в том числе четыре чемпионства Англии и Лигу чемпионов-2007/08.

В июле-2019 шотландец расторгнет контракт со «Сток Сити», за который провел последние два сезона.