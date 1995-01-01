Азар – лидер сезона АПЛ по количеству успешных обводок

Завершился сезон АПЛ, чемпионом которого второй раз подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на статистику обводок футболистов.

Лидером по числу успешных обводок является полузащитник «Челси» Эден Азар (138 раз). Второе место занял представитель «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха (113). Тройку по этому показателю замкнул игрок «Саутгемптона» Натан Редмонд (100).