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    Айртон: «Роша переживали, что его купили за большие деньги, а он не играет и не помогает «Спартаку»

    Защитник «Спартака» Айртон высказал мнение, почему нападающий москвичей Педро Роша не смог проявить себя в команде.

    В апреле красно-белые отдали 24-летнего форварда в аренду в «Крузейро».

    – Вы приехали в Москву, подружились с Педро Рошей, но вскоре он вернулся в Бразилию. Не скучно без него?

    – К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.

    – Наверняка обсуждали с Рошей его игру за «Спартак». Что у него не получилось?

    – Обсуждали, конечно. Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в «Спартаке».

    Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет, не помогает команде побеждать. Все копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается.

    • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • За московский клуб он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sport24

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