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    Арустамян: «Фернандеш покинет «Локомотив». Будущее Денисова, Эдера, Кверквелии и Кварацхелии под вопросом»

    Журналист Нобель Арустамян раскрыл некоторые трансферные планы «Локомотива». В частности, он рассказал, какие игроки могут покинуть летом московский клуб.

    «Конечно, сейчас тема номер один – Игорь Денисов. Вы уже понимаете, к чему все идет – как я думаю, к разрыву контракта с выплатой неустойки. В футбольных кругах говорят о 750 тысячах евро, которые хочет Денисов. Эту сумму – половину годового контракта – собирается дать «Локомотив» за разрыв отношений. Семин, конечно, большой специалист в отношениях с игроками. Возможно, он сумеет наладить контакт с Денисовым, но пока видится, что стороны прекратят сотрудничество.

    Также «Локомотив» покидает Мануэль Фернандеш, а еще клуб будет пытаться трудоустроить Эдера. Чемпион Европы тоже не входит в планы «Локо». Остается открытой судьба грузинских легионеров «Локо», Кверквелии и Кварацхелии. О защитнике я писал чуть ранее: стороны ведут переговоры о продлении контракта, но пока соглашение не подписано.

    Хвича же находится в аренде, и «Локомотив» пока не может договориться о полном выкупе трансфера из «Рустави». Сумма этого выкупа в арендном соглашении не была прописана, что усложняет переговорный процесс. К 18-летнему Хвича, как говорят многочисленные агенты, есть устойчивый интерес из Европы, прежде всего от клубов из Португалии, Бельгии и Германии. Они видят потенциал в Кварацхелии и собираются в перспективе продать его в топ-лигу уже за другие деньги», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12820

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      В полный рост назрела смена состава. Уверен, что Палыч будет стараться это сделать цивилизованно и не доведёт до маразма, как в Спартаке. """""""""

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