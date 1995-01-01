Арустамян: «Фернандеш покинет «Локомотив». Будущее Денисова, Эдера, Кверквелии и Кварацхелии под вопросом»

Журналист Нобель Арустамян раскрыл некоторые трансферные планы «Локомотива». В частности, он рассказал, какие игроки могут покинуть летом московский клуб.

«Конечно, сейчас тема номер один – Игорь Денисов. Вы уже понимаете, к чему все идет – как я думаю, к разрыву контракта с выплатой неустойки. В футбольных кругах говорят о 750 тысячах евро, которые хочет Денисов. Эту сумму – половину годового контракта – собирается дать «Локомотив» за разрыв отношений. Семин, конечно, большой специалист в отношениях с игроками. Возможно, он сумеет наладить контакт с Денисовым, но пока видится, что стороны прекратят сотрудничество.

Также «Локомотив» покидает Мануэль Фернандеш, а еще клуб будет пытаться трудоустроить Эдера. Чемпион Европы тоже не входит в планы «Локо». Остается открытой судьба грузинских легионеров «Локо», Кверквелии и Кварацхелии. О защитнике я писал чуть ранее: стороны ведут переговоры о продлении контракта, но пока соглашение не подписано.

Хвича же находится в аренде, и «Локомотив» пока не может договориться о полном выкупе трансфера из «Рустави». Сумма этого выкупа в арендном соглашении не была прописана, что усложняет переговорный процесс. К 18-летнему Хвича, как говорят многочисленные агенты, есть устойчивый интерес из Европы, прежде всего от клубов из Португалии, Бельгии и Германии. Они видят потенциал в Кварацхелии и собираются в перспективе продать его в топ-лигу уже за другие деньги», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.