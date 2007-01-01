Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Яя Туре: «Собираюсь играть еще несколько лет»

    Ивуарийский полузащитник Яя Туре опроверг информацию о завершении профессиональной карьеры.

    «В последнее время было много путаницы касательно моего будущего. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть еще несколько лет.

    Да, я начинаю готовиться к тренерской работе, но сейчас я думаю не об этом. Я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, когда придет момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!» – написал Туре в твиттере.

    Источник: твиттер Яя Туре

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2525

      Дядя Серёжа 54 секунды назад

      Я-Я хочет в Тамбов,
      А чики-чики...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12820

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Опоздал - у Анжи уже совсем другой проект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +924

      FRZZ 52 минуты назад

      Конечно в Россию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2391

      ivan-football-fan 1 час назад

      тамбовский волк тебе товарисч))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      ruded 2 часа назад

      Тамбов ждет тебя...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru