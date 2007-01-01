Яя Туре: «Собираюсь играть еще несколько лет»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре опроверг информацию о завершении профессиональной карьеры.

«В последнее время было много путаницы касательно моего будущего. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть еще несколько лет.

Да, я начинаю готовиться к тренерской работе, но сейчас я думаю не об этом. Я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, когда придет момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!» – написал Туре в твиттере.